L'athlétisme revient à petits pas dans le sport d'élite annonçant que son retour n'est sans aucun doute pas anodin, compte tenu des résultats réalisées par ses sportifs. Djamel Sedjati s'est imposé dimanche et réussi à décrocher la médaille d'or de l'épreuve du 800m des Jeux méditerranéens Oran-2022. Il a été suivi par son compatriote Yacine Hethat ayant fini la course en seconde place et couronné par la médaille d'argent. Sedjati a pris la première place de la course avec chrono de 1:44.52, devant Hethat (1:44.79), alors que la médaille de bronze est revenue à l'Italien Catalin Tecuceanu (1:44.97). Ayant dominé la première partie de la course, Sedjati a dans un premier temps reculé pour se retrouver à la quatrième position de la course. Aux derniers 100 m, il se lance avec une incroyable vitesse pour se replacer de nouveau en première position et remporte la course au chrono, réalisant 1:44.52. «J'offre cette médaille au public présent et tout le peuple algérien. J'ai tout donné pour hisser les couleurs de l'Algérie. Nous avons fait une course tactique avec Hethat pour arracher la victoire», a indiqué Sedjati. Âgé de 23 ans, il a réalisé la meilleure performance mondiale de l'année avec un temps (1:43.69). Le médaillé d'argent, Hethat a, quant à lui, indiqué que «cette médaille est le fruit d'une préparation de haut niveau, effectuée avec son coéquipier Sedjati, sous la houlette de leur entraîneur Amar Benida». Ces deux nouvelles médailles portent la moisson de l'athlétisme algérien au JM d'Oran à 10 médailles (4 or, 1 argent, 5 bronze). Améliorant ainsi son record d'Algérie en le ramenant à 13.38, le coureur algérien, Amine Bouanani, a décroché la médaille d'argent dans l'épreuve du 110m haies. La médaille d'or de cette finale (110m haies) a été remportée par le Chypriote, Milan Trajkovic (13.34), battant le record des JM, alors que le bronze est revenu à l'Espagnol Enrique Llopis Domenech, ce dernier a réalisé un chrono de 13.47. «Les JM d'Oran sont une étape préparatoire pour les Mondiaux prévus dans 10 jours aux Etats-Unis. Ces médailles vont nous motiver davantage pour réaliser une grande performance lors de ce rendez-vous», a-t-il assuré. Les coureurs Sedjati Hethat et Slimane Moula prendront part aux Mondiaux d'athlétisme, prévus du 15 au 24 juillet à Eugene aux Etats-Unis, sur l'épreuve du 800m. Abdenour Bendjemaâ a décroché la médaille de bronze du 400m des Jeux méditerranéens Oran 2022, lors de la finale disputée samedi au stade du Complexe olympique Miloud-Hadefi. Réalisant un chrono de 46.06, Bendjemaâ a terminé la course à la troisième place, derrière le Portugais Joao Agostinho Coelho (45.41), médaillé d'or et le Marocain Hamza Daïr (45.65), qui décroche l'argent. Le deuxième Algérien engagé dans cette finale, Annas Hammouni, a terminé à la sixième place avec un temps de 46.77. Avec ces consécrations, les athlètes algériens signent le retour en force du demi-fond algérien dans les grandes compétitions.