L'AS Khroub s'est emparée de la place de leader du groupe centre-est de la Ligue 2 de football amateur, en s'imposant vendredi devant le MO Constantine (1-0), à l'occasion de la 3e journée également marquée par la première victoire de la saison de la JSM Skikda contre le NRB Teleghma (2-1). Vainqueur du derby de Constantine, le nouveau promu en Ligue 2 a profité du faux pas de l'ex-leader l'USM Annaba, battue en déplacement face au MC El-Eulme (2-1), pour prendre les commandes avec 7 points. De son côté, le MO Constantine (4 points) glisse au 8e rang après son premier revers de la saison. Derrière le duo de tête, cinq équipes: le CA Batna, la JS Bordj Menaïel, l'E. Sour El Ghozlane, l'US Souf et le MC El Eulma, occupent conjointement la troisième marche du podium avec cinq points. Cette 3e journée de compétition marquée par cinq matchs nuls, a enregistré le premier succès de la saison de la JSM Skikda, victorieuse devant le NRB Teleghma (2-1). À la faveur de cette victoire les Skikdis (3 points) remontent à la 11e place du classement à une longueur de son adversaire du jour. Dans le bas de tableau, l'USM El Harrach est parvenue à arracher le point du match nul dans le temps additionnel face à l'IRB Ouargla (1-1), de même que HAMR Annaba et l'IB Khemis El Khechna, respectivement, face à l'AS Aïn M'lila (0-0) et la JS Bordj Menaïel (0-0).