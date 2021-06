Déjà qualifiée au coup d'envoi, l'Argentine n'a fait qu'une bouchée de la Bolivie (4-1), lors de la dernière journée de la phase de poules de la Copa America. Avec 148 sélections, Messi est devenu le joueur argentin le plus sélectionné - devant Javier Mascherano (147) - et a fêté cela avec un doublé. La Pulga a marqué sur un penalty (33e), puis a creusé l'écart avant la pause (42e). Il avait auparavant offert une passe décisive à Gomez sur l'ouverture du score de l'Albiceleste à la 6e minute et Lautaro Martinez (65e) a terminé le travail après la réduction de l'écart signée Saavedra (60e). Dans l'autre match du groupe A, l'Uruguay a battu le Paraguay (1-0) grâce à un penalty de Cavani (21e). Les Uruguayens affronteront la Colombie en quarts de finale, tandis que le Paraguay a rendez-vous avec le Pérou. De son côté, l'Argentine affrontera l'Equateur. Enfin, le Brésil ira défier le Chili.