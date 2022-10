On est en 2022 et on pensait que le temps de l'arbitrage partial est bel et bien révolu, en vain. On pensait également qu'à la Confédération africaine de football (CAF), l'équité ne serait pas du tout bafouée, mais, force est de constater qu'on est revenu à ces «années» où le football africain voire certains de ses dirigeants procédaient par tous les moyens, y compris, antisportifs pour que leur équipe se qualifie en coupe africaine et poursuive son aventure. Et c'est ce qu'il vient de se passer, malheureusement, sur la pelouse du stade du 8- Mai 45(de Sétif, lors du match de la JS Saoura face à l'équipe ivoirienne du SC Ganboa (0-0). Privés de leur terrain fétiche à cause de sa non-homologation de la part de la Commission de la CAF, chargée de ce volet, les responsables du club du Sud algérien, et à sa tête, le président Mohamed Zerouati et le staff technique du club, ont donc pensé disputer cette rencontre sur la pelouse du nouveau stade d'Oran, Miloud Hadefi. L'équipe se préparait pour ce faire, mais, grande fut la surprise de ses dirigeants lorsque la décision a été prise par la CAF pour ne point jouer ce match sur le terrain d'Oran. Le prétexte est franchement farfelu, à savoir préserver la pelouse de la détérioration, pour assurer la prochaine compétition du championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux prévue en janvier prochain. Or, d'aucuns «sages» savent que 4 mois sont très largement suffisants pour remettre en très bon état une quelconque pelouse. Mais, ce n'est point l'avis de la CAF. Cette dernière a décidé, exactement 3 jours, avant la rencontre de délocaliser le match d'Oran à Sétif! Et le comble, c'est qu'aux dernières nouvelles, la Fédération algérienne de football n'a pas bougé d'un iota! Ceci d'une part, et d'autre part, lors de ce match qui s'est finalement disputé comme les gens de la CAF l'ont «précisé» en insistant, on remarque un arbitrage véritablement partial. Sinon, comment expliquer que l'arbitre de la rencontre a refusé deux buts valables pour les gars de la Saoura. Les joueurs de la Saoura ont débuté la rencontre en trombe multipliant les rushs pour ouvrir la marque et ainsi, égaliser, par rapport à la défaite du match aller (1-0). Hamia réussit à ouvrir la marque (34'), mais l'arbitre refuse cette première réalisation et l'annule jugeant la position du joueur en hors jeu. Qu'à cela ne tienne, les courageux joueurs de Bechar reprennent le jeu et insiste en mettant une très grosse pression sur les joueurs ivoiriens cantonnés, pratiquement tous en défense, pour jouer le nul. Et là, les Ivoiriens enregistrent l'expulsion bien justifiée de leur joueur Traoré Yssif (42'). De retour des vestiaires, les sudistes poursuivent leur domination, Bellatreche réussit, de son côté à inscrire un autre but (72'). Mais, une fois de plus, l'arbitre de la rencontre a jugé que ce but est aussi hors jeu! Bangoura, puis Lhameri n'ont finalement pas pu marquer leur occasion de but en fin de match et c'est ainsi que la rencontre s'est terminée sur le score de parité (0-0). L'équipe ivoirienne est alors qualifiée au bénéfice de sa courte victoire au match aller (1-0). L'arbitrage «élimine» donc la JS Saoura, qui, vraiment ne méritait pas un tel sort....