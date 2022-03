L'arbitre botswanais Joshua Bondo dirigera le match aller des barrages de la Coupe du monde 2022 au Qatar (zone Afrique), opposant le Cameroun à l'Algérie, vendredi 25 mars au stade de Japoma à Douala (18h00, heure algérienne), a indiqué, hier, la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel.

L'arbitre botswanais sera assisté par le Tchadien Issa Yaya (1er assistant) et le Mozambicain Arsénio Chadreque Maringule (2ème assistant). Le quatrième arbitre sera le Seychellois Bernard Hensel Camille, alors que le commissaire au match sera le Congolais Jean Médard Kossa. Le duo de la VAR est composé des deux Espagnols, Aléjandro José Hernandez (arbitre principal) et José Luis Munuera Montero.

Concernant le match retour qui se déroulera le mardi 29 mars au stade Mustapha-Tchaker de Blida (20h30), il sera officié par le Gambien Bakary Gassama. Ce dernier sera assisté par l'Angolais Jerson Emiliano Dos Santos (1er assistant) et l'Égyptien Mahmoud Aboulregal (2e assistant). nLe quatrième arbitre est l'Égyptien Amin Mohamed Omar, alors que le commissaire au match est le Tunisien Boussairi Boujlel.

La VAR sera dirigée par la paire Allemande, composée de Marco Fritz (arbitre principal) et Christian Dingert (assistant). Le coordinateur général sera l'Égyptien Mazen Marzouk. L'officier-médecin est l'Algérien, Abdelmadjid Yacine Zerguini.