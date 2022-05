Voilà! C'est fini! L'Algérie sera absente à Doha (Qatar), malgré l'agitation de quelques éléments nationaux qui croient dur comme fer, à la qualif' des «Fennecs»! Ils sont libres de croire en leur bonne étoile, malgré les faits qui sont là, étalés au grand jour, comme par exemple, la loi 5 de l' International Board, qui fait de l'arbitre le seul maître sur le terrain, malgré les progrès technologiques, le définitif tirage au sort et les noms des prochains adversaires du Cameroun qui sont déjà connus! Cela s'est confirmé, hier, après la réponse de la FIFA, faisant que le dossier est clos. Le foot, cette infâme partie entre des adversaires qui, normalement, ne se connaissent qu' à partir du moment où l'arbitre du centre siffle le coup d'envoi du match, deviennent «frères» durant 90 ou 120' de jeu! Hélas! Depuis l'entrée en «jeu» des réseaux sociaux, le sport, son esprit, le fair-play ont laissé leur place à la suspicion, aux insultes et autres maux qui ne devraient pas être de ce monde! Donc, Belmadi avait dit, avec beaucoup de recul, tout haut ce qu'il avait sur le coeur! Mais, en faisant étalage de sa rancoeur, il devait drôlement penser à la nouvelle formation qui doit prendre son envol, dès le premier rassemblement au CTN de Sidi Moussa, pour préparer les prochaines échéances de l'EN. Du changement? Et comment! Il s'impose de lui-même. Ou plutôt, nous devrions écrire des «changements». De la tête aux semelles! Le facteur humain doit être prépondérant! Pour ce qui est du staff technique, ou des joueurs, un grand changement devrait s'opérer, avec un très grand «merci» à tous ceux qui ont mis leur grain de «poivre» depuis 2018. Attention! Que personne ne fasse semblant d'ignorer que l'Algérie a eu sa deuxième coupe d'Afrique, après celle de 1990, où le sacre a eu lieu au stade-tribunal du 5- Juillet d'El Biar (Alger), hors du pays, en terre soeur «pharaonique», en étalant la classe et l'impertinence footballistique! L'Algérie sera absente au Qatar, en 2022? Et alors, ce n'est pas la fin du monde! Que les ennemis de Tamourth se réjouissent, passe, mais que les fans des «Verts», croient au Père Noël, erreur! Entre-temps, sur les plateaux des chaînes TV, on brodait à longueur d'émissions, des émissions au bord du ridicule souvent, puisque ces émissions étaient carrément dirigées contre Djamel Belmadi. On lui en voulait parce qu'il a ramené dans ses bagages, la notion de sélectionné algérien, sans faire référence aux «locaux» et aux «binationaux»! Pourtant, le Onze national est né en 1958, avec les «pros» qui faisaient alors les beaux jours des Saint- Etienne, Lens, Bordeaux, Nice, Le Havre, Lille, Toulouse, Reims, et autres Marseille! Quoique la 1ère équipe de l'ALN, avec les regrettés Mostefa Chenini dit «Titi», Lakhdar Aïeb dit «Lak», Mokhtar Bastandji, Hadj Gharib, Lazhar Behamza, Ali Doudou, a vu le jour en 1956! Que voulaient ces gens qui utilisaient des «scies», à la place des «langues», en déversant du fiel à la place du miel. C'est bien simple: on faisait exactement, du français et de l'égyptien, sans eux sur les plateaux! On n'inventait rien! On plagiait! Et du très mauvais plagiat, SVP! Le public était divisé sur les déclarations d'anciens joueurs, aigris d'avoir raté un mondial, d'anciens entraîneurs d'avoir été traînés dans la gadoue, lorsqu'ils avaient la responsabilité de conduire l'EN, vers un impossible sacre! Des arbitres qui tombent carrément dans la diffamation, en parlant de l'arbitrage! On a même assisté à des dirigeants, venus sur le plateau, crier impunément, leur joie d'avoir manigancé le résultat d'un match, ou l'accession de leur équipe à coups de milliards de centimes, alors que les jeunes catégories moisissaient au fond du couloir de la bâtisse de l'association en question! Belmadi a entendu la masse de supporters, crier sa rage d'avancer malgré tout! Le travail était suivi par tous les amoureux de l'Algérie! Ceux qui attendaient des faux pas de Belmadi, devaient attendre bien longtemps, avant de savourer l'élimination des «Verts», par le Cameroun, dans les conditions que le monde entier a vues et... Il est inutile de revenir sur le 29 mars 2022, date à marquer d'une pierre «noire»! Ah, cette merveilleuse couleur noire! Bakary Gassama, l'arbitre du match Algérie - Cameroun, doit rire «jaune», maintenant qu'il est au vert, en train, de siroter, sous le ciel «bleu» de son beau pays multicolore, un thé...noir, en attendant la rougeur, puis, la blancheur de l'aube, pour effectuer un saut au «mauve» rivage voisin! Djamel Belmadi l'a rencontré à deux reprises pour lui signifier l'ire de tout un peuple scandalisé par un arbitrage «rouge»! Maintenant que la FIFA a rendu son verdict sur le recours de la FAF, Djamel Belmadi va clôturer sa liste de joueurs appelés à évoluer face au Niger, la Tanzanie et l'Ouganda! Après cela rien ne va plus, on joue «vert-blanc-rouge» et si les premiers résultats sont bons, allons-y pour d'autres aventures et que le ministre du «bonheur» reprenne les rênes d'un attelage bien équipé pour un long et pénible voyage, sans encombre, et où l'arbitre ne soit pas l'axe central du match! Rouspéter ne sert à rien! Avez-vous vu des joueurs s'arrêter, courir ensuite derrière le referee, au moment où l'attaque adverse était en possession du cuir, souvent envoyé dans les filets du brave Raïs M'Bolhi, impuissant? Que cessent, donc, ces vaines protestations auprès du seul maître sur le terrain! Le foot étant un sport roi dans la planète, n'en faisons pas une rampe de lancement de déclarations de guerre entre des sportifs! Quant aux marchands d'éternels rêves, nous ne dirons pas un seul mot qui puisse être mal interprété! Ôtons le rétroviseur! Regardons droit devant nous, en direction de l'Ouganda, dans moins d'un mois à Oran, dans le nouveau stade d'où auront disparu à jamais, les éhontés vendeurs de méchoui, merguez, tripes et viande blanche, et entre deux morceaux de viande rouge, de la... «zetla»!