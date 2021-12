Sa carrière d'entraîneur vient à peine de commencer, mais elle est réussie de la meilleure des manières. Lui, c'est Madjid Bougherra, sacré champion avec l'équipe nationale des A' en Coupe arabe des nations FIFA-2021, samedi à Doha, au Qatar. Et il ne s'agit pas d'un mince exploit, d'autant plus que les Verts ont eu à affronter, durant la compétition, des favoris en puissance pour le sacre final. «Je suis à la fois heureux et fier de ce premier titre majeur pour moi en tant qu'entraîneur. Je dédie ce trophée à tout le peuple algérien et palestinien», a-t-il déclaré. «Notre parcours a été loin d'être facile. Nous n'avons croisé que les meilleurs, soit de sérieux prétendants au titre. Il fallait, donc, répondre présent à chaque fois, en donnant le maximum pour espérer se qualifier. Les joueurs n'ont pas déçu et ont été très généreux dans l'effort à chaque fois, Dieu merci.» Bougherra voulait, surtout, retrouver les sensations qu'il avait connues en tant que joueur: «Mais je crois bien que c'est très différent comme coach. J'étais le plus jeune entraîneur de toute la compétition. Je suis là pour apprendre et pour continuer à progresser.» La fierté de l'ancien capitaine des Verts est justifiée, d'autant plus que son équipe n'a pas eu tant de marge que cela pour se préparer contrairement à ses rivales: «Nous sommes champions avec une équipe qui n'avait jamais joué ensemble avant ce tournoi! C'est une équipe mixte entre jeunes, joueurs plus expérimentés, nouveaux, anciens des A et actuels joueurs de l'équipe première. Nous n'avons eu que deux séances d'entraînement ensemble avant le début de la compétition! Je veux également retenir la discipline tactique de mes joueurs, sachant que nous travaillions surtout sur cet aspect-là. Nous avons été dominateurs physiquement et mentalement. Tous nous imaginaient favoris et effectivement, à la fin, nous sommes champions.» La clé du succès, selon lui, réside en la mentalité de ses joueurs et leur envie de gagner quand ils portent le maillot de l'Algérie. «Madjic» a également évoqué l'avenir de ses joueurs: «Pour les joueurs de l'équipe A, il y a d'abord la CAN qui arrive et ensuite la Coupe du monde 2022. Pour moi, c'est le CHAN-2023, que nous jouerons à domicile.»