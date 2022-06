Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi, a procédé mardi à Oran au lancement d'une application électronique Visit Oran visant à faire connaître les atouts touristiques de la wilaya en prévision des Jeux méditerranéens abrités par la capitale de l'ouest algérien du 25 juin au 6 juillet 2022.

«Ce service a été mis en oeuvre par des cadres du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, concrétisant le 25e engagement du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, relatif à la transition numérique et à l'utilisation des technologies modernes», a Hamadi, dans une déclaration à la presse en marge du lancement de cette nouvelle application électronique en compagnie du ministre des Transports, Abdallah Moundji, au niveau de l'Ecole supérieure de l'hôtellerie et de la restauration.

Cette application, a précisé le ministre, sera généralisée au reste des wilayas du pays et sera couronnée par la mise en ligne d'un portail national électronique des itinéraires touristiques dans l'ensemble du territoire national, soulignant que cette application, qui se télécharge sur Playstore du téléphone mobile, permettra d'accomplir un meilleur service envers les invités d'Oran lors des Jeux méditerranéens 2022.

L'application, éditée dans trois langues: arabe, anglais et français, contient dix rubriques, dont «La porte de la ville d'Oran», «Hôtels», «Restaurants», «Lieux de visite», «Découverte», «Itinéraires touristiques» et «Services», est susceptible de faire découvrir les monuments et les sites archéologiques, touristiques, culturels et historiques à travers une visite virtuelle de la ville via des images. APS