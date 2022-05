Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a invité les investisseurs et les autorités américaines, canadiennes et mexicaines à commencer «dès aujourd'hui» à profiter des opportunités du Mondial-2026 afin d'accélérer le développement du football dans la région. Infantino qui s'exprimait dans le cadre de la 25e conférence globale du Milken Institute de Los Angeles, a expliqué que la Coupe du monde 2026 représente aussi une formidable occasion de valoriser l'énorme potentiel du continent nord-américain.

«Nous devons trouver de nouvelles façons de nous adresser aux coeurs et aux émotions du grand public», a déclaré le président de la FIFA, répondant à une question sur la capacité du football (ou soccer) à exploiter tout son potentiel, notamment aux Etats-Unis. «Il y a plusieurs moyens d'y parvenir, mais nous comptons bien nous servir de cette Coupe du monde pour changer la donne. Le football de base constitue le premier niveau de la pyramide. Il représente un point d'entrée. Il faut que les garçons et les filles puissent accéder plus facilement au football.»

Le président de la FIFA est également intervenu dans le cadre d'une session intitulée «gestion du football», appelant les dirigeants, les propriétaires de clubs et les investisseurs de la région à ne surtout pas perdre de temps et à profiter de la formidable exposition de la Coupe du monde pour accélérer le développement du football. «Nous sommes réunis, aujourd'hui, pour lancer un énorme chantier, au terme duquel nous réaliserons les rêves de millions de personnes, ici aux Etats-Unis mais aussi dans le monde entier.

En effet, ce qui fonctionne ici aura nécessairement un impact sur le reste de la planète. Je pense que c'est important, pour l'avenir du sport le plus populaire au monde», a conclu Infantino.