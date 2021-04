Se préparant activement pour les JM-2022, les organisateurs de cette manifestation anticipent les événements en faisant valoir la béatitude et la sainteté de la rencontre sportive méditerranéenne à organiser loin de toute tache la ternissant. Il s'agit du dopage, phénomène contre lequel les promoteurs des JM-2022 feront face vaille que vaille. Impliqué de manière directe, l'Établissement hospitalier d'Oran vient de former une centaine de volontaires, ces derniers seront affectés dans la commission de santé, d'hygiène et de lutte antidopage rattachée au Comité d'organisation des Jeux méditerranéens. Cette rencontre sportive d'envergure régionale se tiendra à l'été 2022. En attendant d'autres sessions du même genre qui suivront, cette première a été assurée par des spécialistes et des experts devant faire face au dopage. C'est ce qu'a indiqué le président de la Commission de formation et des volontaires relevant du comité d'organisation des Jeux méditerranéens, Mohamed Seddiki, expliquant que «la formation scientifique sera au profit des volontaires devant être affectés à la Commission de santé, d'hygiène et de lutte antidopage lors des JM». Il ajoute en soulignant qu'«il s'agit ainsi d'une importante opération, puisque les athlètes concernés par le rendez-vous sportif méditerranéen seront dans l'obligation de faire des tests antidopages durant toute la période des épreuves». «La formation en question a été axée sur les cours ayant été dispensés aux volontaires concernés, ces derniers sont, dans leur majeure partie, venus de la faculté de médecine et des instituts de formation paramédicaux», a ajouté Mohamed Seddiki expliquant que «les cours permettront de connaître avec exactitude leurs rôles lors des tests antidopages que les sportifs vont subir durant les JM». La même source a fait savoir que «les experts chargés de former les volontaires sont tous assermentés et agréés par l'Agence mondiale antidopage», soulignant qu'«en plus des cours théoriques, les volontaires devraient également bénéficier de cours pratiques, tout comme leurs collègues affectés aux différentes commissions du COJM au nombre de 12». Mohamed Seddiki a rappelé que «de nombreux volontaires ont déjà participé à l'organisation des événements sportifs à Oran, comme le Championnat national de semi-marathon organisé le 2 avril en cours, ainsi que le Festival de triathlon, organisé le même jour au Complexe touristique des Andalouses (Aïn El Türk), et le premier Championnat universitaire de semi-marathon, tenu samedi au Centre équestre d'Es senia». Et de rappeler que «la Commission de formation des volontaires table sur l'engagement de pas moins de 10 000 volontaires en prévision des JM programmés du 25 juin au 5 juillet 2022».