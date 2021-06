Le deuxième choc du «groupe de la mort» à l'Euro pourrait déjà faire une victime: l'Allemagne. Après sa défaite contre la France (1-0), la Mannschaft n'a plus de joker à l'heure de défier, aujourd'hui, à Munich le Portugal de Cristiano Ronaldo (17h00). D'autant que les champions d'Europe en titre arrivent lancés, grâce à leur tardive mais large victoire sur la Hongrie (3-0), avec deux buts de leur emblématique capitaine «CR7», ce qui peut leur permettre de valider dès samedi soir leur billet pour les 8es. Pour la sélection de Joachim Löw, qui joue à domicile mais n'arrive toujours pas à susciter l'enthousiasme dans son pays, l'enjeu est lourd: si elle perd, il lui faudrait battre la Hongrie dans le troisième match, et prier ensuite pour se retrouver parmi les quatre meilleurs 3es de groupe, qui participeront aux 8es de finale. Les joueurs allemands l'ont reconnu, le choc inaugural de la défaite contre les Champions du monde a été dur à encaisser: «Ça nous a tous fait mal. L'ambiance est un peu meilleure, mais la déception est toujours là», a lâché le défenseur Emre Can, jeudi. La récupération prônée par le coach, Joachim Löw, a donc été autant mentale que physique. L'Allemagne, après son élimination au premier tour du Mondial-2018, doit se prouver qu'elle est encore capable de s'extirper de la phase de groupe dans un grand tournoi. Douloureux pour un quadruple Champion du monde. Les Portugais n'ont pas les mêmes états d'âme. Ils peuvent s'appuyer sur quelques certitudes, même si la qualité de leur jeu ne fait pas encore honneur aux talents qui composent la sélection. À 36 ans, Ronaldo a parfaitement lancé son tournoi en signant un doublé face aux Hongrois, lui permettant de devenir, avec 11 buts, le meilleur buteur de l'histoire de l'Euro devant le Français Michel Platini (9). Sur le plan personnel, l'attaquant de la Juventus a certainement dans un coin de la tête le record mondial de buts en sélection de l'Iranien Ali Daei (109), dont il n'est plus qu'à trois longueurs. Et le quintuple Ballon d'or peut encore améliorer une statistique personnelle: il n'a jamais marqué contre l'Allemagne malgré des confrontations au Mondial 2006 et 2014 ainsi qu'à l'Euro 2008 et 2012. Il a en revanche battu neuf fois déjà le gardien allemand, Manuel Neuer, en Ligue des Champions en six confrontations, avec... trois doublés et un triplé!