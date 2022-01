La CAF, a désigné un trio arbitral algérien, conduit par Mustapha Ghorbal, pour diriger le match d'ouverture de la CAN-2021, entre le Cameroun, pays hôte, et le Burkina Faso, aujourd'hui à 17h au stade d'Olembé à Yaoundé. Ghorbal (36 ans), international depuis 2014, sera assisté de ses compatriotes Abdelhak Etchiali et Mokrane Gourari. Le quatrième arbitre est l'Egyptien Mahmoud El-Banna, alors que le commissaire au match est le Congolais Jean Médard Kossa. Les arbitres de la VAR (assistance vidéo à l'arbitrage, ndlr) sont les Marocains Adil Zourak et Zakaria Brinsi.