«J'encourage l'Algérie à présenter sa candidature pour abriter la CAN 2025, je veux lui donner l'opportunité d'organiser ce tournoi, cela fait très longtemps que l'Algérie n'a pas abrité la CAN (depuis 1990, ndlr). Il existe des infrastructures de classe mondiale. L'Algérie a une histoire avec le football, dont toute l'Afrique est fière», lançait Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football, samedi dernier, lors d'une conférence de presse à Alger. Et la réponse ne s'est pas fait attendre. Dans la soirée, et en marge de la cérémonie du tirage au sort du CHAN-2022, le ministre de la Jeunesse et des Sports Abderrazak Sebgag annonce: «Il est temps que l'Algérie organise des événements d'envergure, on va présenter un bon dossier pour organiser la coupe d'Afrique des nations CAN 2025. Nous allons prouver que l'Algérie est capable de le faire. La délégation d'inspection de la CAF s'est montrée satisfaite des installations sportives en vue du championnat d'Afrique des nations (CHAN 2022) que l'Algérie va abriter en janvier prochain. On défendra notre dossier de candidature jusqu'au bout.» La CAF a réuni samedi à Alger son comité exécutif qui a commencé à recevoir les nouvelles candidatures pour la CAN-2025, retirée à la Guinée. Et l'Algérie devra livrer une bataille acharnée pour être l'heureuse élue, puisque comme l'a indiqué Motsepe, «une dizaine de pays étaient intéressés pour remplacer la Guinée». «Je peux vous assurer que nous n'allons pas choisir un pays qui n'est pas au niveau requis pour répondre à nos critères», a-t-il dit, sans toutefois nommer ces pays. Le Maroc, le Nigeria et le Sénégal pourraient également faire partie de cette liste. «Nous voulons donner leur chance à tous les pays. Ce qui est important à mes yeux c'est ce que pensent de nous les gens en Afrique, leur perception. Est-ce qu'ils pensent que nous agissons de manière juste», a insisté Motsepe. L'Algérie avait déjà présenté sa candidature pour l'organisation du tournoi en 2017, mais elle avait été attribuée au Gabon. Il faut dire qu'à l'époque, le dossier algérien n'était pas solide, en raison notamment du manque des infrastructures qui pouvaient lui permettre de rivaliser avec les autres candidats. Mais cette fois-ci, la donne a changé puisque l'Algérie dispose des infrastructures idoines pour être l'heureuse élue. Les stades ainsi que les différentes installations sont là, tout comment la volonté des autorités algériennes. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, accorde une importance particulière à cela, et avait donné des directives aux membres de son gouvernement de suivre tous les dossiers du genre. La réussite des Jeux méditerranéens à Oran ainsi que les moyens pour réussir le prochain CHAN en sont la parfaite illustration. La prochaine édition de la coupe d'Afrique des nations CAN-2023, décalée à 2024, aura lieu en Côte d'Ivoire.