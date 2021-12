La sélection algérienne de football, sacrée en Coupe arabe Fifa 2021 au Qatar, a gagné trois places (29e), au dernier classement mondial de la Fédération internationale de football (Fifa) au titre de l'année 2021, publié jeudi sur son site officiel. Au plan continental, l'Algérie s'est hissée à la troisième place, devancée par le Sénégal (20e, inchangé) et le Maroc (28e), en devançant la Tunisie (30e, -1) et le Nigeria (36e, - 10 places). Les autres sélections qui complètent le Top 10 africain sont: l'Egypte (45e, inchangé), le Cameroun (50e, inchangé), le Ghana (52e, inchangé), le Mali (53e, - 1) et la Côte d'Ivoire (56e, inchangé).

La sélection algérienne a gagné trois places au classement de la Fifa grâce à sa victoire obtenue le 18 décembre en finale de la Coupe arabe Fifa 2021 face à la Tunisie (2 à 0), une première historique pour les «Verts». Les trois prochains adversaires des «Verts» au premier tour de la CAN-2021 au Cameroun (9 janvier - 6 février): la Côte d'Ivoire, Sierra-Leone, et la Guinée équatoriale, sont logées respectivement à la 56e (inchangé), 108e (inchangé) et 114e place (inchangé). Au classement mondial, la Belgique (1828.45) a préservé sa première place et termine ainsi l'année 2021 en tête, devant le Brésil (1826.35) et la France (1786.15). Les équipes du top 10 restent inchangées par rapport au précédent classement.