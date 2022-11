La sélection algérienne (messieurs/dames) de karaté do a décroché la quatrième place au classement général des Mondiaux 2022, catégories cadets, juniors et U21, clôturés dimanche, dans la ville turque de Konya, avec un ratio de trois médailles d'or, remportées respectivement par Nazim Douadi (-63 kg), Louiza Abouriche (-55 kg) et Cylia Ouikane (-50 kg). Le Mondial a été remporté par le Japon (10 or et 3 bronze), devant la Turquie (2e), avec 4 or, 5 argent et 3 bronze, au moment où l'Égypte a complété le podium (3e), avec 4 or, 2 argent et 6 bronze. Ouikane (-50 kg / U21) et Louiza Abouriche (-55 kg / U21) ont respectivement dominé en finale la Marocaine Hiba Fellaoui et la Kazakhe Bella Samasheva, alors que chez les messieurs, Douadi avait dominé le Turc Mostapha Islam Ogragli, dans la catégorie des moins de 63 kg (kumité, cadets/garçons). De leur côté, Inès Sarah Ounnas (-48 kg/juniors filles) et Kenza Yahiaoui (-53 kg/juniors filles) se sont contentées de la 5e place, après avoir perdu leurs combats respectifs pour le bronze, respectivement contre l'Italienne Emma Colletti et la Slovène Nina Knaksinokova.