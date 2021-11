La sélection algérienne de Kempo a terminé sa participation aux Mondiaux-2021 d'Antalya en Turquie, en 2e place avec une moisson de 64 médailles dont 17 or, derrière l'Allemagne, mais devant l'Espagne (3e), l'Indonésie

(4e) et la France (5e).

Le président de la Fédération algérienne de Kempo, Hichem Ouhlima, présent avec la délégation algérienne en Turquie, a estimé que les résultats réalisés «sont très positifs, après une bonne préparation des athlètes. Grâce à cette moisson, l'équipe a atteint son objectif de conserver son classement acquis lors de la précédente édition». Lors de la 3e et dernière journée de cet événement, les Algériens ont décroché 15 médailles (5 or, 6 argent, 4 bronze).

La 1ère journée était aussi prolifique que les autres, avec une réalisation de 24 breloques (4 or, 12 argent, 8 bronze), alors que le 2e jour a enregistré l'obtention de 25 autres médailles (8 or, 9 argent, 8 bronze). L'Algérie a pris part aux Mondiaux d'Antalaya avec 19 athlètes dont 6 dames. Selon la Fédération, la délégation nationale regagnera le pays demain après- midi. Au dernier Mondial disputé à Guadalajara en Espagne, en avril 2019, l'Equipe nationale avait remporté la 3e place, grâce à une «récolte» de 50 médailles (11 or, 22 argent et 17 bronze), derrière la Roumanie (Championne du monde) et l'Espagne (pays hôte) vice-Championne.