À la veille de la clôture des 19es Jeux méditerranéens d'Oran, l'Algérie, se trouve à la 4e place avec 48 médailles, dont 19 en or, 15 argent et 14 bronze. Elle est précédée par la Turquie avec 96 médailles (41 en or, 23 argent et 32 bronze), devant l'Italie avec 131 médailles (37 médailles en or, 45 argent et 49 bronze) alors que la France complète le podium avec un total de 73 médailles (20 en or, 21 argent et 32 bronze). Ainsi et avec ces 19 médailles d'or, l'Algérie bat son record qui remonte à 2001 en Tunisie. Cette année-là, elle avait glané 10 médailles d'or, 10 argent et 12 bronze. Donc, depuis la première médaille d'or et la belle histoire de l'athlétisme algérien qui avait commencé lors de l'édition 1975 où Boualem Rahoui avait offert au pays sa première médaille en vermeil dans l'épreuve du 3000 m steeple, l'écart est vraiment très grand. Encore faut-il relever que des aveux des athlètes et de leurs encadrements respectifs, la préparation de nos sportifs (hommes et dames) n'a pas été à la hauteur pour assurer plus de médailles. Ceci dit, il y a lieu de noter toute cette volonté et cette abnégation de nos athlètes durant cette compétition pour honorer le drapeau national. Et au final, aujourd'hui, on note bien qu'il y a régression chez certains athlètes algériens, mais le plus important c'est qu'on a découvert de nouvelles «pépites» pour ne pas dire de «futurs athlètes» pouvant bien monter sur les podiums lors des prochaines échéances aussi Ainsi et pour cette édition 2022 des Jeux méditerranéens que la ville d'Oran a abrité depuis le 25 juin dernier, la moisson algérienne a été enrichie par quatre nouvelles médailles d'or remportées grâce à l'athlétisme, la natation et l'escrime, lors des épreuves de la 8e journée disputées dimanche. Alors que la 7e journée a été marquée par une seule médaille de bronze, oeuvre du sprinter Abdenour Bendjemaâ sur 400m, la participation algérienne s'est illustrée dimanche avec l'enregistrement d'un total de 10 médailles: 4 or, 3 argent et 3 bronze. L'escrimeuse Saoussen Dlindah Boudiaf a montré la voie en remportant l'or du sabre féminin, face à l'Italienne Rebecca Gargano (15-7), lors de la 1ère journée d'escrime disputée au Centre de conférences Mohamed Ben Ahmed. En athlétisme, Djamel Sedjati (1:44.52), est sacré sur le 800 m, devant son compatriote Yacine Hethat, médaillé d'argent (1:44.79). La deuxième médaille d'or décrochée par l'Algérie durant cette 4e et dernière journée de l'athlétisme, a été l'oeuvre du relais masculin du 4x400 m. Le quatuor composé des coureurs Bendjemaâ-Gouaned-Lahoulou-Moula a bouclé la course avec un chrono de 3:03.41 devant la Turquie (3:04.45) et la Slovénie (3:05.12 De son côté, et dans le 110 m haies, Amine Bouanani, s'est adjugé l'argent (13.38), améliorant du coup son record d'Algérie, établi samedi en demi-finale (13.44). La médaille d'or est revenue au Chypriote Trajkovic Milan (13.34). Pour sa part, Mohamed Yasser Triki, déja sacré au triple saut, a remporté la médaille de bronze du concours de saut en longueur, en réalisant une marque de 7,80 m, derrière le Serbe Anic Lazar (7,83 m), et le Français Bey Loucif, champion méditerranéen (7,90 m). En natation, la première médaille d'or a été remportée par Jaouad Syoud sur le 200 m quatre nages (1:58.83), terminant à égalité avec le Grec Vazaios Andreas, qui a également remporté la breloque en vermeil. La médaille de bronze est revenue à l'Italien Matteazzi Pier Andrea (2:00.24). La discipline de l'haltérophilie algérienne a brillé grâce à Maghnia Hammadi (71 kg), qui s'est adjugée deux médailles (argent et bronze). Hammadi a eu l'argent du mouvement de l'arraché, en soulevant une barre à 100 kg, derrière la médaillée d'or, l'Égyptienne Neama Said (101kg). À l'épaulé-jeté, l'Algérienne a pris la médaille de bronze, grâce à son second essai à 121kg. Chez les messieurs, Faris Touaïri s'est contenté de la médaille de bronze en soulevant une barre à 161 kg, dans l'épreuve de l'arraché (89 kg). Quant aux déceptions, il y a lieu de noter celles des quatre taekwondoistes algériens (2 messieurs et 2 dames) qui ont été éliminés dès le premier tour. Dans les épreuves du tir sportif, Hassi Ben Okba, Salaheddine Bouali et Fouad Abid, engagés en Trap, ont échoué à se qualifier pour les demi-finales en terminant respectivement à la 24e et 26e places. Par contre, chez les dames, Lynda Benkhoucha et Saâdia Zeggane n'ont pas concouru. En équitation (saut d'obstacles), le meilleur classement côté algérien a été réalisé par Brahim Aït Lounis (7e place). Pour la voile, Wassim Ziani et Abdelkhalek Boussoura (Laser) ont terminé successivement à la 19e et 21e places. Chez les dames (Laser Radial), Mallia Karassane a terminé à la 17e place. Enfin, en sports collectifs, l'équipe masculine du basket 3x3 a terminé à la 5e place après sa victoire en match de classement face au Portugal (21-17), place Sidi M'hamed.