Dans une conférence de presse qu'il a animée à l'issue de la réunion du comité exécutif du Comité international des Jeux méditerranéens (CIJM), tenue ce week-end dans la capitale de l'ouest du pays, Oran, le président Davide Tizzano, a estimé que «L'Algérie est dans la bonne voie pour réussir la 19è édition des JM. «Je suis vraiment heureux de l'évolution des préparatifs pour les prochains JM. Je le suis encore plus par rapport aux semaines précédentes, après le constat dégagé des réunions de travail que nous venons d'effectuer avec le comité d'organisation local des JM. Je suis aussi satisfait de la communion née avec nos interlocuteurs algériens», a confié le dirigeant italien.

D'ailleurs, le président du CIJM a notamment apprécié «l'engagement des pouvoirs publics algériens» dans la réussite de la prochaine édition de la messe sportive méditerranéenne, indiquant qu'un tel engagement est traduit par les gros oeuvres réalisés en matière d'infrastructures sportives ‘'modernes et de haut niveau''.

Tout cela a permis à l'hôte de l'Algérie d'affirmer sans équivoque «qu'on est en bonne voie pour rendre une très belle copie des JM», un optimisme conforté par les deals que le président du CIJM est sur le point de conclure avec certaines Fédérations internationales des disciplines dont leur programmation lors des JM chevauche avec des rendez-vous internationaux.

C'est le cas du tournoi de handball qui se déroulera dans la même période que le championnat d'Afrique des nations.

D'ailleurs pour Tizzano, c'est un problème qui est en voie d'être résolu, déclare-t-il avant d'ajouter qu'il y a de fortes possibilités de voir l'épreuve continentale décalée à l'après JM, comme convenu avec le président de la Fédération internationale de cette discipline. Le même responsable a insisté en précisant qu' «Il est important que les pays africains de la Méditerranée participent aux JM avec leurs sélections premières, car le niveau de ces pays dans le jeu à sept a toujours été élevé.». Et pour donner plus de valeur aux JM, il a été décidé, pour la première fois de l'histoire de cette manifestation, de commercialiser les droits de télévision de l'événement, a fait savoir le conférencier, annonçant que la 19e édition sera diffusée «dans au moins 15 pays» qui se sont, jusque-là, acquittés des droits TV, en attendant que la liste soit élargie à d'autres, a-t-il informé.

Dans ce même ordre d'idées, Davide Tizzano, en poste depuis octobre dernier après avoir succédé à l'Algérien Amar Addadi, a indiqué que les épreuves de disciplines de la natation et de la lutte associées lors de JM seront qualificatifs pour les Jeux olympiques de Paris-2024, ce qui constitue un Plus pour l'image de marque de l'événement méditerranéen, en quête de renouveau.

De son côté, le Commissaire des JM, Mohamed Aziz Derouaz, présent dans cette conférence de presse, a axé sur les compétitions expérimentales que devrait abriter Oran en prévision du rendez-vous méditerranéen, signalant au passage qu'un programme final, comportant des épreuves internationales, sera bientôt ficelé.

Il a, en outre, insisté sur la nécessité de faire dérouler ces épreuves tests au niveau des nouvelles infrastructures sportives pour permettre qu'il y ait des répétitions générales au niveau de ces nouveaux sites, avant de débuter les jeux.

Il a également annoncé la prolongation jusqu'au 15 avril de la première étape des inscriptions des participants aux JM, alors qu'elle devait prendre fin le 15 mars. La date finale de la troisième et dernière étape des inscriptions, quant à elle, est fixée au 30 mai, a-t-il précisé.

Quant au 2e vice-président du CIJM et président de la commission de coordination, Bernard Amsalem, il a assuré que les réserves émises auparavant concernant l'évolution des préparatifs de certains dossiers, à l'image de ceux du contrôle anti-dopage et des cérémonies d'ouverture et clôture ont été levées. À noter enfin que la prochaine visite du CIJM à Oran aura lieu du 4 au 8 mai prochain, sachant que la 19e édition de l'évènement sportif est programmée du 25 juin au 5 juillet 202