Tel est toujours son sentiment, 47 ans après son exploit. «Il y a toujours ce sentiment d'euphorie à chaque souvenir de ce but. C'est toujours le même sentiment de fierté incommensurable et indescriptible d'avoir offert la victoire à mon pays, que je ressens», a déclaré l'ancien arrière latéral droit de la JSK et de l'Équipe nationale. «Je ne réalisais pas vraiment ce qu'il se passait, tout était allé si vite, j'étais submergé et emporté par cette euphorie de la victoire et j'ai fait le tour du stade en courant sans savoir vraiment ce qu'il se passait.» Et d'ajouter: «Je ne peux pas vous décrire ce que j'avais ressenti, non pas à cause de l'âge ou du temps écoulé depuis, 47 ans sont déjà passés, mais tout simplement, parce que je ne l'avais jamais compris et c'est quelque chose d'impossible à revivre. C'était, tout simplement, l'euphorie d'avoir donné la victoire à mon pays». Lors des prolongations (à la 108'), alors que le score était de (2-2); Menguelti envoie la balle d'une tête puissante se nicher dans les filets de l'équipe de France et offre la victoire à l'Équipe nationale. Avant cela, et à 10 minutes de la fin du temps réglementaire, l'Algérie était menée (2-1) avant que Omar Betrouni n'égalise (2 - 2) à la dernière minute de jeu, provoquant lui aussi un délire dans le stade. On joue alors les prolongations, et le miracle s'est produit. «Le but de Betrouni nous a revigorés et chacun de nous s'était alors investi à fond de nouveau. J'ai eu l'instinct de me placer au bon endroit, au bon moment, et ce fut l'exploit», dit-il. Il détaille: «J'étais à 20 mètres des buts, et voyant venir de mon côté la balle mal dégagée des 2 poings par le gardien suite à un corner sur le côté gauche, j'ai pris un petit élan de 4 à 5 mètres, sauté et frappé, d'une tête puissante, la balle qui était allée se nicher dans un coin des buts.» La qualité et le niveau de préparation des 7es Jeux méditerranéens d'Alger de 1975 a été la clé des exploits réalisés par les équipes et athlètes nationaux de différentes disciplines, selon Rabah Menguelti, âgé aujourd'hui de 70 ans.

Il a souligné que l'EN avait effectué «une préparation poussée» en prévision de ces jeux, dont elle a raflé la médaille d'or de football et aussi le surnom des «Fennecs», alors mascotte de ces joutes. «Nous avions effectué une préparation poussée d'un mois et demi au complexe du 5- Juillet sous la conduite de Rachid Makhloufi et Mohamed Soukhane, et avions l'avantage de bien nous connaître pour avoir joué ensemble au sein de l'Équipe nationale militaire», relève-t-il.