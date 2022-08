La sélection algérienne de handball des U20 a décroché un deuxième succès au championnat d'Afrique masculin de la catégorie, en s'imposant devant la Libye sur le score de 38 à 23, (mi-temps: 23-12), en match comptant pour la 2e journée du groupe B disputé lundi à Kigali. Avec ce succès, les Algériens sont assurés d'arracher une des six places qualificatives au Mondial des U21, prévu du 20 juin au 2 juillet 2023 en Allemagne et en Grèce. Les handballeurs algériens se sont imposés lors de la première journée, dimanche, devant le Congo (31-30). La sélection algérienne jouera son dernier match de poule face à l'Égypte aujourd'hui à 14h. L'autre match du groupe B, oppose l'Égypte au Congo à partir de 16h. Les deux premiers de chaque groupe (A, B) se qualifieront aux demi-finales, prévues vendredi, alors que la finale est programmée samedi. Pour rappel, l'Algérie compte deux titres continentaux chez les U21, remportés en 1986 (Alger) et en 1988 (Tunis).