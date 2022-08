La sélection algérienne de handball des moins de 20 ans (U20) s’est inclinée face à son homologue égyptienne sur le score de 15 à 35, (mi-temps : 06-16), en finale du championnat d’Afrique masculin de la catégorie, disputée samedi à Kigali (Rwanda). La troisième place du tournoi est revenue à la Tunisie vainqueur devant l’Angola 24 à 22. Qualifiés en finale aux dépens de la Tunisie (29-25), les handballeurs algériens avaient bouclé la phase de poules avec un bilan de deux victoires devant le Congo (31-30) et la Libye (38-23) et une défaite face à l’Égypte (27-39). Pour rappel, les six premiers au classement général ont décroché leur qualification au Mondial des U21, prévu du 20 juin au 2 juillet 2023 en Allemagne et en Grèce.