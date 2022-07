À la 3e journée du Championnat arabe de natation, les nageurs algériens ont grossi leur gain en remportant 10 médailles d'or. D'autre part, les nageurs égyptiens ont poursuivi leur domination lors des finales du troisième jour en remportant 7 médailles d'or, portant le total de leurs médailles à 17 consécrations en or, les plaçant ainsi en tête du classement général, après trois jours de compétitions ardues. Les athlètes égyptiens ont, durant cette compétition, révélé leurs ambitions après avoir remporté six des sept premières courses du programme dans lesquelles deux Algériens Oussama Sahnoune (50 m nage libre) et Djaouad Saoud (200 m nage papillon) ont, lors des sept courses en question, rivalisé avec les Égyptiens. Les deux dernières courses de la 3e journée ont également servi de tribunes pour les Égyptiens afin d'affirmer leur contrôle en remportant le 1 500 m nage libre (hommes) en plus du relais mixte de 400 m. Le directeur des Équipes nationales, Mohamed Amin Ben Abderrahmane, a salué la performance des nageurs algériens, rappelant que «la plupart d'entre eux sont inexpérimentés alors qu'ils participent au prochain championnat du Groupe des Jeunes arabes en septembre au Caire». «Ce qui est le plus important, c'est le fait que presque tous nos nageurs ont gagné des médailles en cette troisième journée, et ils ont également amélioré, pour la plupart d'entre eux, leur temps personnel», a-t-il souligné.

De son côté, le nageur algérien Oussama Sahnoune, qui a réussi sa première course en simple se disant très heureux d'offrir à l'Algérie une autre médaille d'or». «D'autant plus que cette journée a été marquée par la domination des athlètes égyptiens», a-t-il affirmé, soulignant que «j'ai rencontré de bons nageurs égyptiens, et j'ai réussi à monter sur le podium». «Cette performance m'a donné beaucoup de joie, et c'est arrivé 15 jours après la médaille de bronze que j'ai remportée lors des Jeux méditerranéens.»

Le plus ancien nageur de l'Équipe nationale (31 ans), Oussama Sahnoune, s'est dit «satisfait de retrouver confiance en ses capacités après ces temps difficiles». Il a ajouté que «cet événement arabe constitue pour ses camarades se préparant pour d'importants rendez-vous une opportunité». Il s'agit, a-t-il ajouté, «des Championnats du monde 2024 et les Jeux olympiques à Paris».

Plus de 200 nageuses et nageurs représentant 11 pays participent à ce tournoi arabe organisé par l'Algérie pour la première fois de son histoire, qui sera clôturée, aujourd'hui, par une course en eau libre sur une distance de 5 km brasse dans la plage du New Beach dans la commune d'Aïn Türck.