Après sa coupe d'Afrique des Nations catastrophique, l'Algérie a réalisé une belle opération en allant s'imposer au Cameroun et prend une option sur la qualification pour le Qatar (1-0) sur une réalisation de Slimani. Un but doublement important puisque la règle du but à l'extérieur est en vigueur dans ces barrages de la zone Afrique. C'est à Japoma que l'Algérie s'est effondrée lors de la dernière coupe d'Afrique des Nations. C'est à Japoma que l'Algérie renaît en battant par la plus petite des marges, mais quelle marge, le Cameroun, dans le cadre des barrages aller de la Coupe du monde 2022 dans la zone Afrique. Une victoire qui permet aux Verts de retrouver des couleurs. Un résultat qui permet aux Verts de s'approcher de la qualification avant de recevoir la même formation camerounaise le

29 mars au stade Mustapha-Tchaker de Blida pour le match retour. C'est la première fois que les Verts s'imposent en terre camerounaise. Une victoire historique pour l'Algérie et pour le Cameroun qui, pour sa part, subit sa première défaite à domicile depuis des années. Un très bon coup réalisé à Douala par les joueurs de Djamel Belmadi qui a, d'ailleurs, fêté son 46ème anniversaire avec une belle victoire de l'Algérie face au Cameroun. Le coach Djamel Belmadi ne pouvait espérer meilleur cadeau d'anniversaire. Avec une stratégie défensive, le sélectionneur national a surpris tout le monde en alignant trois défenseurs axiaux. Après une bonne entame de match des Lions indomptables, très tranchants dans les premières minutes, les Algériens ont bien réagi par la suite en reprenant le contrôle du ballon. Ainsi, Toko-Ekombi rate une première occasion de but en adressant un coup franc de loin et le gardien de but M'bolhi sauve sa cage en récupérant le cuir (4').Voyant les Verts jouer fébrilement, les Lions indomptables multiplient les rushs dans le camp des Verts, mais Mandi et ses coéquipiers gèrent parfaitement les remontées camerounaises. Pendant ce temps, Belaili, très actif, effectue quelques tentatives dans la perspective de déstabiliser la défense adverse.

Les joueurs tentent de part et d'autre, de surprendre leurs vis-à-vis, mais, le manque de lucidité a fait défaut. Bien que les Camerounais aient dominé cette première mi-temps, il n'en demeure pas moins que ce sont les Verts qui rentrent aux vestiaires avec l'avantage du but.

Au retour des vestiaires et malgré l'interruption de la rencontre en raison d'un éclairage capricieux, les coéquipiers de Karl Toko Ekambi n'arrivent pas à imposer leur rythme et mènent des attaques désordonnées. Avec 11 minutes de temps additionnel les Verts ont vraiment bataillé dur pour terminer cette rencontre avec cette très belle et surtout «historique», victoire à Douala devant cette coriace équipe camerounaise, en attendant le match retour décisif prévu mardi prochain au stade du chahid Mustapha-Tchaker de Blida, à partir de 20h30.