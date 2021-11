La sélection nationale algérienne de pétanque a remporté la médaille de bronze au championnat d’Afrique des nations séniors, clôturé à Ouagadougou, synonyme de qualification au prochain Mondial, prévu au Bénin en 2022, a-t-on appris, lundi auprès de la Fédération algérienne des sports de boules (FASB). Après un parcours sans faute dans le groupe A du tour éliminatoire, ponctué par des succès contre les champions d’Afrique en titre, le Bénin (13-7) et la Côte d’Ivoire sur le même score, l’Equipe nationale s’est qualifiée aux quarts de finale, face à la Mauritanie (13-2). Néanmoins, le parcours des Algériens s’est arrêté en demi-finale (13-6), face aux Marocains qui ont remporté le titre africain, en battant en finale, le Burkina Faso 2 (6-13).

Dans l’autre demi-finale, la sélection du Burkina Faso 2 a éliminé la seconde, représentante de la pétanque du pays (Burkina 1) sur le score de (13-7). Selon les règlements en vigueur de la compétition africaine, les deux perdants de la demi-finale, gagnent les médailles de bronze, et se qualifient avec les finalistes au prochain Championnat du monde.

Outre la compétition par équipes de la 8e édition du championnat d’Afrique de Ouagadougou, les 16 pays présents ont pris part au tournoi de Tir de précision. Une compétition qui a sacré le Niger du titre africain, devant le Maroc.

La participation de l’Algérie au tournoi s’est achevée au chemin des 8es de finale, après l’élimination du bouliste, Hamza Assad, avec un score de 29 points sur les 45 possibles. A Ouagadougou, l’Algérie était représentée par quatre joueurs, à savoir: Hamza Assad, Samir Bouterfa, Ahmed Ziadi et Mohamed Mahroug, encadrés par l’entraîneur national Harrat Boudoukara. Les 15 pays présents au rendez-vous burkinabè sont: Algérie, Madagascar, Djibouti, Sénégal, Mali, Tunisie, Guinée, Niger, Comores, Mauritanie, Cameroun, Burkina Faso 2, Maroc, Burkina Faso 1, Tchad.