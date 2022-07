La sélection algérienne de handball (messieurs) évoluera dans le groupe E au Championnat du monde de la discipline, prévu du 11 au 29 janvier 2023 en Pologne et Suède. Selon le tirage au sort effectué le 2 juillet dernier à l'Orchestre symphonique de la Radio nationale polonaise à Katowice (Pologne), l'Algérie évoluera aux côtés de l'Allemagne, du Qatar et de la Serbie.

Le Sept algérien a assuré sa qualification au Mondial 2023, en se hissant au cinquième rang de la CAN 2022, après sa victoire devant la Guinée (27-26), hier au Caire en Egypte.

La finale de cette 25e édition oppose lundi soir (20h00, algérienne) l'Egypte, vainqueur sans surprise samedi face à la Tunisie (29-27), au Cap- Vert, qui a créé la sensation en se qualifiant pour la première fois de son histoire en finale de la CAN, grâce à sa victoire en demi-finale devant le Maroc (23-19).