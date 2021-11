Le karaté algérien sera présent en force aux Championnats du monde-2021 qui se tiendront à Dubai (Emirats arabes unis), du 16 au 22 novembre, avec la participation attendue de quelque 1054 athlètes représentant 117 pays des cinq continents, ce qui met en valeur la popularité du karaté dans le monde entier. Selon le site de la Fédération mondiale de karaté (FMK), l'Algérie sera parmi les onze pays qui vont se rendre à Dubai avec des délégations complètes et une participation dans les 16 catégories. Ces nations sont le Brésil, la Croatie, l'Egypte, la France, l'Iran, l'Italie, Japon, RKF, l'Espagne et la Turquie. Les organisateurs ont aussi confirmé la participation de huit médaillés d'or olympiques à l'événement: Sandra Sanchez (Espagne) et Ryo Kiyuna (Japon) en Kata, Ivet Goranova (Bulgarie), Jovana Prekovic (Serbie) et Feryal Abdelaziz (Egypte) en kumité féminin, et Steven Dacosta (France), Luigi Busa (Italie) et Sajad Ganzjadeh (Iran) en kumité masculin qui tenteront de gagner un autre titre. Outre, la présence de 10 des 12 Champions du monde actuels qui s'affronteront pour défendre leur couronne à Dubai, une grande partie de l'attention sera concentrée sur les quatre athlètes qui possèdent actuellement la double couronne de titres mondiaux et olympiques: Sandra Sanchez d'Espagne, Ryo Kiyuna du Japon, Jovana Prekovic de Serbie et Steven Dacosta de France. La liste des Champions du monde en titre annoncée à Dubai sera complétée par Miho Miyahara (Japon), Dorota Banaszczyk (Pologne), Irina Zaretska (Azebaidjan), Eleni Chatziliadou (Grèce), Angelo Crescenzo (Italie) et Ivan Kvesic (Croatie).

R. S.