L'Algérie prendra part à la 12e édition des Mondiaux 2022 de karaté-do des catégories cadets, juniors et moins de 21 ans (U21), prévue du 26 au 30 octobre à Konya (Turquie), avec un groupe composé de 28 athlètes, selon la liste des participants publiée par la Fédération internationale de karaté-do. Outre l'Algérie, cette compétition internationale enregistrera la participation de 1847 karatékas représentant 105 pays.

Dans une déclaration, le directeur technique national, Abdellah Saïdji, a indiqué que «les Mondiaux de Turquie constituent une étape importante pour les sélections des jeunes catégories, notamment celle des U21 en stage de préparation depuis cinq mois, avec une participation aux championnats d'Afrique du Nord en Tunisie».

«Nous avons retenu les meilleurs karatékas pour ce rendez-vous. Même si la mission s'annonce difficile, nous visons des places sur les différents podiums», a-t-il ajouté.

De son côté, l'entraîneur national de kumité, l'Egyptien Mohamed Abou Erridjal, a fait savoir que la Fédération algérienne de karaté-do «mise beaucoup sur les sélections des jeunes catégories, à travers cette participation aux Mondiaux en Turquie». Lors de la dernière édition des Mondiaux cadets, juniors et U21, disputée en 2019 au Chili, l'Egypte a dominé le tableau des médailles avec 19 breloques, devant la Turquie (15 médailles) et la France (12 médailles).

Liste des athlètes retenus pour les Mondiaux de Konya (Turquie)

Cadets

Kata: Badreddine Benlatreche, Loucif-Ziad-Abdesselam (par équipes)

Kumité: Abderezak Gouri (-57 kg), Alaeddine Kichou (-52 kg), Nazim Douaïdi (-63 kg), Talha Merah

(-70 kg), Rayane Boularas (+70 kg).

Juniors

Kata: Youcef Ziad.

Kumité: Sarah Ounas (-48 kg), Kenza Yahyaoui

(-53 kg), Nourhane Alouane

(-59 kg), Zahra Hamachi (+59 kg), Merouan Hamia

(-55 kg), Anis Saâdi (-61kg), Louail Saâdali (-68 kg) Abdellah Benchikh (-75 kg), Yanis Brahimi

(+76 kg).

U21

Kumité: Ouikane Cylia (-50 kg), Louisa Abouriche

(-55 kg), Khadidja

Ghoulam (-61 kg), Chaïma Oudira (-68 kg), Kahina Amrouche (+68 kg), Ayoub Helassa (-60 kg), Abdesslam Rouichi (-67 kg), Diyaeddine Arabia (-75kg),

Diyaeddine Sadli (-84 kg), Midoune Falleh (+84 kg).