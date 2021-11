L'Equipe nationale de football des moins de 20 ans (U20), affrontera, aujourd'hui, son homologue mauritanienne au stade du Kram à Tunis (14h), avec l'intention de boucler sa participation au tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF) de la catégorie, sur une bonne note, à l'occasion de la 4e journée de la compétition. Ayant réussi à décrocher son premier succès dans cette épreuve samedi face à la Libye (1-0), après deux revers de rang concédés face à la Tunisie (2-3) et l'Egypte (0-1), les coéquipiers de Bounaâs Idriss (Olympique Lyon/ France), auront à coeur d'aligner une seconde victoire, qui devrait leur permettre de terminer sur le podium. De son côté, la Mauritanie, qui compte un seul point en deux matchs, constituera certainement un sérieux client pour les Verts, eu égard à ses dispositions affichées dans ce tournoi face à la Tunisie (1-1) et devant l'Egypte (défaite 2-1). Dans l'autre match de cette 4e journée, la Tunisie (2e, 4 pts), tentera de revenir à deux points du leader l'Egypte (1ère, 9 pts), exempte, en croisant le fer avec la Libye, lanterne rouge avec 0 point. En cas de victoire face aux Libyens, les Tunisiens seront au rendez-vous, ce mercredi, dans une véritable «finale» face à l'Egypte, pour le titre de la compétition. L'Algérie sera exempte de la 5e et dernière journée du tournoi. Chaque sélection jouera 4 matchs, soit un de plus par rapport au système de poule précédent. Le premier de ce mini-championnat sera déclaré champion. Il s'agit de la première sortie officielle des U20, 4 mois après leur défaite en finale de la Coupe arabe, disputée en juillet dernier, en Egypte. Les joueurs du sélectionneur national, Mohamed Lacète se sont inclinés face à l'Arabie saoudite (2-1), au stade du 30-Juin de la Défense aérienne du Caire.