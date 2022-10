Sept judokas (cinq messieurs et deux dames) représenteront l'Algérie au Grand Prix d'Abu Dhabi, prévu du 21 au 23 octobre courant dans la capitale émiratie, suivant la liste d'admission, dévoilée samedi par les organisateurs. Il s'agit de Wail Ezzine (-66 kg), Dris Messaoud (-73 kg), Imad Benazoug (-81 kg), Mustapha Yasser Bouamar (-100 kg) et Mohamed Sofiane Belrekaâ (+100 kg) chez les messieurs, ainsi que Faïza Aïssahine (-52 kg) et Belkadi Amina (-63 kg) chez les dames. Soit pratiquement la même équipe qui a disputé les derniers Championnats du monde «seniors», clôturés il y a 48 heures à Tachkent, en Ouzbékistan. Un total de 456 judokas (272 messieurs et 184 dames), représentant 67 pays, ont confirmé leur participation à ce Grand Prix d'Abu Dhabi, qui met en jeu des points dans la perspective d'une qualification aux prochains Jeux olympiques d'été, prévus en 2024 à Paris (France).