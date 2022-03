La sélection algérienne (messieurs / dames) de judo a récolté 5 médailles d'or sur les 23 qui ont été mises en jeu samedi, lors de la première journée de l'Open africain d'Alger, qui se déroule à la Coupole du complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger). Ces breloques en métal précieux ont été l'oeuvre de Houd Zourdani (-73 kg) et Boubekeur Rebahi (-66 kg) chez les messieurs, ainsi que Belkadi Amina (-63 kg), Khadidja Kakhira (-57 kg) et Faïza Aïssahine (-52 kg) chez les dames. La moisson de la sélection algérienne a été bonifiée par 5 médailles en argent et 13 autres en bronze, ce qui lui a permis d'occuper la 1ère place au classement général de cette première journée de compétition. «Les résultats de cette 1ère journée ont été très satisfaisants, surtout qu'ils ont été obtenus en l'absence de l'élite nationale», a indiqué à l'APS, le DTN Samir Sebaâ. «Ces premiers combats ont été minutieusement suivis par les différents sélectionneurs nationaux. Nous tiendrons une réunion technique, pour décortiquer tout cela, et voir ce qui a marché, et ce qui n'a pas marché», a-t-il ajouté. Une allusion faite aux judokas qui se sont contentés de l'argent et du bronze, alors qu'ils auraient pu prétendre à l'or. Mais selon Sebaâ, «cet échec leur servira de leçon pour l'avenir, à commencer par les championnats d'Afrique et les Jeux méditerranéens, sur lesquels nous tablons énormément». Dans cette perspective, le DTN a annoncé que la préparation de l'élite nationale se poursuivra avec un rythme soutenu, même pendant le mois de Ramadhan, car il ne reste plus que quatre semaines avant les championnats d'Afrique seniors, qui seront organisés à Oran. L'Open africain d'Alger a drainé la participation d'un total de 127 judokas (75 messieurs et 52 dames) représentant 7 pays. En sa qualité de pays hôte, l'Algérie est la mieux représentée, avec 30 athlètes, suivie de la Nouvelle-Zélande (8 athlètes) et le Sénégal (7 athlètes). Les autres pays participant sont: la Belgique, l'Irak, la Tunisie et la Côte d'Ivoire, mais avec un nombre moins important de représentants.