Belle, moderne et innovante. Le monde a pu découvrir, dans la soirée de samedi dernier, le vrai visage de l'Algérie. Un pays qui n'a rien à envier à ceux de la rive Nord de la Méditerranée. La cérémonie de la 19e édition des Jeux méditerranéens Oran 2022 a, le moins que l'on puisse dire, subjugué le monde. De l'avis des observateurs les plus avertis, il s'agit de la meilleure de toute l'histoire des JM. Un petit tour sur YouTube, pour voir les précédentes, nous permet vite de le constater. Certains n'hésitent pas à dire qu'elle est presque au même niveau que celle des JO de Tokyo. Le visage ébahi des athlètes des délégations, dont beaucoup ont participé à des évènements sportifs plus importants, en est la meilleure preuve. Ils n'ont pas hésité à immortaliser ce moment magique en sortant leurs smartphones en pleine parade. La presse mondiale en a, d'ailleurs, fait l'écho. À l'instar du site arabe Al Aïn News. «La ville d'Oran a fasciné tous les participants aux Jeux méditerranéens 2022 à travers une cérémonie d'ouverture éblouissante qui a suscité l'admiration du monde entier», écrit ce journal. Le journaliste italien Matteo Mosciatti, qui était présent sur place, n'a, lui aussi, pas caché son émerveillement. «La cérémonie d'ouverture des Jeux méditerranéens a été le triomphe émouvant du patriotisme d'un peuple fêtant ses 60 ans d'indépendance. Des lignes, des choeurs, des lumières, des regards: on a vécu l'émotion des gens, c'était beau», a-t-il rapporté avec des yeux qui brillent encore devant le spectacle auquel il venait d'assister. L'Algérie a donc prouvé qu'elle était capable de soulever des montagnes quand ses enfants s'unissaient pour travailler main dans la main. Pourtant, certaines mauvaises langues ont essayé de faire croire à l'opinion publique que l'Algérie est un pays «sous-développé» qui n'est pas capable d'organiser une coupe d'Afrique de football. Or, rien que la ville d'Oran a démontré la contrainte en accueillant 26 pays, pour la plupart européens, et des milliers d'athlètes. Les Algériens en sont fiers. Ils l'ont exprimé joyeusement sur les réseaux sociaux. Les vidéos et belles photos de la cérémonie ont été partagées en masse. Ils ont exprimé, avec dédain, leur joie d'être algérien. «Bravo, vous nous avez fait honneur!». D'autres, ont exprimé ce sentiment avec un peu d'humour. «Pour la première fois de ma vie, je me sens dans l'Algérie du JT de 20 h de l'Entv». Néanmoins, tous voient en cette réussite le début de l'Algérie nouvelle. Car, cette cérémonie reflète le visage du pays auquel aspirent les 44 millions d'Algériens. Unis où toutes les fausses histoires de régionalisme ont été mises de côté pour porter fièrement le drapeau algérien. Pluriel à travers des jeunes venus des 58 wilayas du pays, qui ont paradé comme un seul homme pour montrer la diversité culturelle et historique du pays. Ainsi, on a pu voir plus de tenues traditionnelles algériennes que de pays participants à ces joutes sportives. Exemplaires comme le public qui a mis «le feu» dans le stade olympique d'Oran, Miloud Hadefi. Ils ont créé une ambiance merveilleuse, empreinte d'esprit sportif pour accueillir comme il se doit les invités du pays. Comme ce fut le cas pour la standing ovation réservée à la délégation marocaine avec les fameux: «Khawa, khawa» (frères, frères, ndlr). Innovante. Cette jeunesse qu'on a longtemps marginalisée a prouvé, encore une fois, qu'elle est capable de miracle tant qu'on lui laisse l'opportunité. Les jeunes qui ont émerveillé le monde par leur prestation de haute voltige étaient «guidés» par le maestro Salim Dada qui n'a que 47 ans. Cela sous l'oeil bienveillant du maître Derouaz. Un beau mélange d'expérience et de fougue qui a donc «éclaté» pour éclairer le beau ciel d'Oran. Une ville qui a enchanté ses invités à travers un mélange de modernité et d'histoire ancrées dans un panorama à couper le souffle. C'est l'Algérie nouvelle. «El Bahia» vient de l'exposer aux yeux du monde...