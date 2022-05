Les yeux du public sportif algérien étaient braqués ces derniers jours sur Zurich où la commission d'arbitrage de la FIFA devrait examiner le dossier de réclamation que la FAF a introduit au sujet de la rencontre Algérie - Cameroun. Et ce n'est que 5 semaines après le fameux barrage retour du Mondial-2022, où les Algériens ont été battus par le Cameroun (2-1), au stade Tchaker de Blida, que la réponse de la Commission de la FIFA concernée par ce dossier a répondu par la négative! La déception est totale chez les Algériens qui espéraient au moins que cette rencontre soit rejouée pour plus d'éthique. En effet depuis ce fameux 29 mars 2022, le public des Verts entretenait l'espoir de voir l'instance faîtière du football mondial réhabiliter l'équipe nationale, victime de l'avis de tous, des erreurs monumentales de l'arbitre Gambien Bakary Gassama. La FAF avait écrit dans sa réclamation à la Commission chargée du dossier à la FIFA que «cette demande est motivée par le fait que le dossier de réclamation introduit s'appuie sur un argumentaire et des considérations techniques liées à l'arbitrage qui nécessitent un examen de la part d'une structure spécialisée». Or, en parcourant les statuts de la FIFA il s'avère que «la commission des arbitres applique et interprète les lois du jeu. Elle peut proposer les modifications nécessaires au comité exécutif». Elle désigne en outre «les arbitres et les arbitres assistants pour les compétitions organisées par la FIFA». En d'autres termes, cela veut dire que cette commission, présidée par le célèbre italien Pierluigi Collina, n'a pas en principe à prononcer des sanctions ou décider de faire rejouer le match. Mais, en s'y adressant, la FAF voulait juste prouver par le biais de la commission spécialisée que les décisions arbitrales de Bakary Gassama ont influencé directement sur l'issue du match. Ainsi, la FAF voulait que les enregistrements de la VAR et des échanges entre Bakary Gassama et les arbitres allemands, chargés de la vidéo soient dévoilés afin de faire la lumière sur certaines zones d'ombre et des décisions litigieuses. À l'approche de la réunion de cette Commission et précisément la veille de celle-ci, plusieurs fans des Verts ont manifesté devant le siège de la FIFA à Zurich avec des masques à l'effigie de Samuel Eto'o (président de la Fecafoot) et de Bakary Gassama, l'arbitre du match qui est soupçonné de corruption. C'est donc dans ce contexte particulièrement tendu que la FIFA a tranché. Mais, l'instance du football mondial a décidé ne pas donner suite au recours de la FAF et l'Algérie ne participera donc pas à la Coupe du monde 2022. Hier, donc, la FAF a publié un communiqué annonçant qu'elle avait reçu une réponse laconique de la FIFA. «Nous regrettons, que selon vos appréciations, les décisions des arbitres aient pu influer négativement sur le cours de la rencontre. Nous avons pris bonne note des éléments de votre courrier et nous pouvons d'ores et déjà vous garantir que l'ensemble des incidents survenus pendant le match ont été examinés avec soin par les deux arbitres vidéo, conformément aux lois du jeu et du protocole d'assistance vidéo à l'arbitrage», a expliqué la FIFA dans sa réponse. De ce fait, il ne reste donc plus à la FAF qu'à s'adresser au Tribunal arbitral du sport (TAS) pour récupérer ses droits. Et là encore, le doute plane sur la prochaine démarche de la FAF, puisque le TAS ne reçoit pas les dossiers du genre.