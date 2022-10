La sélection algérienne de football a gagné quatre places et occupe la 37e position au dernier classement FIFA publié jeudi par l'instance internationale sur son site officiel. Ce bond de quatre places (41e position le mois d'août) s'explique par les deux victoires décrochées par les Verts à l'occasion des deux rencontres amicales disputées fin septembre face à la Guinée (1-0) et le Nigéria (2-1) au stade "Miloud-Hadefi" d'Oran. Sur le plan continental, la sélection algérienne a gagné également deux places (7e), alors que les quatre premières positions sont occupées par le Sénégal (18e mondial), le Maroc (22e), la Tunisie (30e) et le Nigéria (32e).Le Brésil, qui a détrôné la Belgique au classement Fifa en mars, a conforté en septembre son rang de N.1 mondial, après ses larges succès contre le Ghana (3-0) et la Tunisie (5-1) en amical en septembre. L'équipe auriverde emmenée par Neymar creuse l'écart sur la Belgique (1816,71 pts), qui reste deuxième après avoir dominé la hiérarchie mondiale entre octobre 2018 et mars 2022.Le seul changement dans le top 10 est à mettre au crédit de l'Italie championne d'Europe (6e), qui a doublé l'Espagne (7e), même si la Nazionale n'est pas qualifiée pour le Mondial-2022 en fin d'année.