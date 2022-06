C'est la fin de ce championnat Algérie 2021-2022 avec le CR Belouizdad, champion d'Algérie pour la 3e fois consécutive, la JS Kabylie à la 2e place, la JS Saoura à la 3e position et enfin l'USM Alger à la 4e place. Ces quatre clubs disputeront donc la saison prochaine les compétitions africaines et la Coupe arabe. Cette fin du championnat a été caractérisée par le décès du footballeur Billel Benhamouda, joueur de l'USM Alger et de l'Équipe nationale des locaux, dans la nuit de jeudi à vendredi dans un accident de la circulation, et qui a été inhumé samedi au cimetière de Hadjout (Tipaza), en présence d'une grande foule, de la famille footballistique et du ministre de la Jeunesse et des Sports. Le CR Belouizdad a fait cavalier seul, cette saison, en défendant bec et ongles cette première place qu'ils ont gardée tout au long du championnat. D'ailleurs, le Chabab a terminé la saison en beauté en battant à Tlemcen, le WAT (0-2), grâce aux buts marqués par Selmi et Belkhadem. Le CRB termine donc la saison avec un bilan positif de 21 victoires, 7 nuls et seulement 6 défaites. Cette troisième consécration des Rouge et Blanc a été bien fêtée par les fans qui se sont donnés à coeur joie, le soir du match, samedi, en sillonnant les rues et ruelles de Belouizdad. Ce titre permet donc au CRB de disputer la saison prochaine la Ligue des Champions africaines. C'est aussi le cas pour la JS Kabylie qui a aussi terminé sa saison en beauté en allant imposer un très précieux match nul à l'équipe «académique» du Paradou (0-0) pour assurer la deuxième place également qualificative à la Ligue des Champions. Ce qui a aussi été bien fêté par les fans de la JSK. De son côté, l'équipe la plus régulière à savoir la JS Saoura a bien réussi son pari de terminer sur le podium pour disputer la coupe de la Confédération africaine de football. La preuve les joueurs du président Zerouati sont allés ramenés les trois points de la victoire de l'Arba contre laquelle ils ont gagné (1-2). Quant à l'USM Alger, elle termine à la 4e position qui lui permet également de disputer la coupe de la CAF comme la JSS et ce, en dépit du fait que les Rouge et Noir n'ont pu disputer leur match en déplacement face à l'ES Sétif, après le décès de Bilel Benhamouda. Les joueurs de l'USMA ont rejoint Alger, vendredi dès l'annonce du décès de leur coéquipier Bilel Benhamouda. Là, il y a lieu de faire remarquer que les quatre équipes qualifiés en coupes africaines des clubs se doivent donc de bien réfléchir à la meilleure manière de se préparer pour aborder ces échéances futures dont la représentativité de l'Algérie à l'échelle continentale. Les férus du football algérien ne veulent plus que cette participation de nos clubs en coupe africaine ne soient que des figurants, par conséquent, il va leur falloir vraiment défendre les couleurs du pays en allant le plus loin possible dans leurs compétitions continentales. Or, les gestionnaires de ces clubs et leurs différents staffs techniques doivent aussi se renforcer durant ce mercato d'été par des joueurs expérimentés sur le plan continental. Quant au problème financier, là aussi, ces mêmes gestionnaires des clubs concernés par les coupes africaines se doivent aussi de chercher et de bien négocier avec des sponsors pour renflouer les caisses et être en mesure de remplir leurs obligations en la matière autant envers leurs encadrements qu'envers leurs joueurs. Ceci concernant les clubs algériens qualifiés à ces compétitions, et pour revenir au bilan de cette saison 2021-2022, on relèvera la rétrogradation des quatre équipes suivantes l'Olympique de Médèa, le NA Hussein Dey, la RC Relizane et enfin le WA Tlemcen qui joueront la saison prochaine en Ligue 2 amateur.