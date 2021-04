La cérémonie du tirage au sort de la Coupe arabe des nations de la FIFA 2021, aura lieu aujourd'hui à 21h, heure locale (19h, heure algérienne), à l'opéra de Katara. La Coupe arabe de la FIFA, qui se tiendra en novembre et décembre 2021, soit un an avant la Coupe du monde au Qatar, devrait regrouper 22 sélections issues de deux continents. Il est très important de noter que c'est une nouvelle compétition internationale, qui verra s'affronter les équipes du monde arabo-musulman, mais avec des joueurs évoluant uniquement localement, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas possibilité pour les staffs techniques d'engager des joueurs évoluant en Europe, à titre d'exemple. Cela est dû, entre autres, au fait que cette compétition aura lieu dans une fenêtre qui n'est pas celle de la FIFA. La période de cette compétition tombe en pleine saison dans les Championnats européens, l'Algérie se présentera uniquement avec des joueurs locaux, plus éventuellement certaines stars expatriées dans le Golfe comme Baghdad Bounedjah, Youcef Belaïli et Yacine Brahimi. Ainsi cette compétition sera donc l'occasion à la sélection nationale des joueurs locaux, drivée par l'entraîneur Madjid Bougherra, de faire ses preuves et surtout préparer le CHAN 2022. À rappeler au passage que la sélection nationale des joueurs locaux a été mise en veille depuis l'élimination en phase éliminatoire du CHAN-2020 face au Maroc (0-3) en octobre 2019, dans l'attente de la nomination d'un nouveau sélectionneur. Et c'est donc le 22 juin 2020 que la FAF a annoncé par voie de communiqué la nomination de Madjid Bougherra au poste de sélectionneur de cette équipe

en phase de réveil en vue du CHAN-2022 reportée à 2023 qu'organisera notre pays justement. Pour cette cérémonie du tirage au sort de cette compétition arabe des nations, il y a lieu de noter que Charaf-Eddine Amara est déjà sur place au Qatar depuis samedi en effectuant son premier déplacement officiel à l'étranger en sa qualité de nouveau président de la Fédération algérienne de football. La FAF a justement indiqué que Amara est accompagné au Qatar par le secrétaire général, Mohamed Saâd où il aura à rencontrer les présidents de plusieurs fédérations de pays arabes, notamment la Fédération du Qatar (QFA) avec laquelle la FAF est liée par un Mémorandum de coopération. À cette compétition coorganisée par la FIFA et la QFA du 1er au 18 décembre 2021 avec la participation de 22 sélections arabes impliquant uniquement les joueurs locaux est considérée comme une occasion vitale de tester les opérations et les installations, exactement un an avant que le Qatar n'accueille la première Coupe du monde de la FIFA au Moyen-Orient et dans le Monde arabe. Les finales des deux événements devraient avoir lieu le 18 décembre, fête nationale du Qatar. Les matchs auront lieu dans six sites du tournoi Qatar 2022, dont certains ont accueilli un football de haut niveau ces derniers mois, tandis que d'autres sont en phase finale de construction.