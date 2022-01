Les deux finalistes de la dernière coupe d'Afrique des nations (CAN-2019) disputée au Caire (égypte) sont, entre autres, les grands favoris de la prochaine édition au Cameroun. Selon les bookmakers, ainsi que beaucoup de spécialistes et férus du football continental, la sélection algérienne, sous la houlette de Djamel Belmadi, et le Sénégal, drivé par Aliou Cissé, auront donc pour difficile pari de gérer leur compétition respective, en étant les sélections à battre. Mais, il y a lieu de ne point négliger d'autres sélections justement qui ambitionnent, elles aussi, d'arracher ce prestigieux trophée africain. On citera, entre autres la Tunisie, le Maroc, l'égypte, et la Côte d'Ivoire, qui se trouvent dans le même groupe que les Verts, ainsi que le Nigeria, le Cameroun, pays organisateur. Si l'Algérie doit défendre son titre, le Sénégal veut, quant à lui, rentrer dans l'histoire et le remporter pour la 1ère fois. D'autant que le président de la République du Sénégal en recevant récemment «Les Lions» les a exhortés à ramener le titre africain et non se retrouver en finale! Le Cameroun est déterminé à gagner à domicile. C'est dire que cette 33e édition de la CAN sera très disputée. Ce n'est une surprise pour personne si ces sélections sont considérées comme les grands favoris, car, elles ont laissé de très bonnes impressions, lors des qualifications au Mondial 2022 prévu au Qatar. L'Algérie comptera sur son collectif, agrémenté de joueurs incroyables à l'image des Mahrez, Slimani et autres Mandi qui viennent d'atomiser le Ghana (3-0) en amical. D'autant que Belmadi peut aussi compter sur les joueurs ayant participé à la dernière Coupe arabe remportée par les Verts justement à l'image de Belaïli, Bounedjah et M'bolhi. L'égypte comptera quant à elle sur son expérience mais aussi et surtout sur la grande star du continent Mohamed Salah - 7e du dernier Ballon d'or. Et comme il faut toujours être prudent et prendre toutes ses dispositions, il y a lieu de ne négliger aucune sélection, car le football, a, de tout temps, livré quelques surprises dans des tournois aussi prestigieux que cette coupe d'Afrique. Ceci, sans compter sur d'éventuels jeunes joueurs qui émergent et se placent en stars du futur.