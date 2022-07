Après avoir fait douter les fans de la petite balle, la sélection algérienne de handball s'est difficilement qualifiée au Championnat du monde de la discipline en Pologne et en Suède (11-29 janvier 2023), en arrachant une belle victoire face à la Guinée sur le score étrique de 27 à 26, en match de classement (5e place) de la coupe d'Afrique des nations CAN-2022, disputé au Caire. En gagnant sur le fil face à la Guinée, Berkous et ses compatriotes ont, d'une part pris leur revanche sur ces Guinéens qui les avaient battus et surtout humiliés lors du premier match et surtout en réussissant à se qualifier au Mondial. Sur le terrain, les Verts ont fait du bon et du mauvais travail. Ils ont surtout péché par manque d'efficacité offensive et de réussites en matière de buts. Ratant plusieurs occasions de but, les Verts ont ainsi permis aux Guinéens de récupérer des balles et minutes au score. Et c'est ainsi que les Algériens ont pu terminer la première mi-temps sur le score de 12 à 10 en leur faveur. De retour des vestiaires, les fans des Verts ont appréhendé cette seconde période décisive en provoquant le doute chez les férus de la petite balle algérienne, jadis intouchable, dans ce genre de phase finale. Berkous, Arib et Naïm ont, tout de même réussi à prendre le dessus d'une manière intelligente. Mais, cela n'a pas empêché les très accrocheurs guinéens à croire en leurs possibilités en allant titillé le gardien de but des Verts. Les dix dernières minutes de la rencontre ont été très disputées avec beaucoup de suspense sur un éventuel résultat final de cette partie très bien animée par les deux sélections. L'égalisation lors de la 54e minute du jeu a donné plus de stress aux joueurs des deux sélections. Et à une minute de la fin de la partie, les Verts menaient par 2 buts d'écart. Et c'est ainsi que le gardien de but Ghodbane a sauvé sa cage miraculeusement de l'égalisation guinéenne et que les Verts ont terminé la partie en leur faveur (27-26). Ainsi et grâce à cette victoire, l'Algérie s'est qualifiée pour la 16e fois à la phase finale du mondial. Le Sept national a donc bouclé sa participation à cette CAN-2022 par un deuxième succès de rang, après celui obtenu devant la RD Congo aux jets de 7m (40-39) après deux prolongations (36-36), (temps réglementaire: 26-26). À la faveur de cette victoire, l'Algérie rejoint l'Égypte, le Cap Vert, la Tunisie et le Maroc, qui avaient validé leurs billets au Mondial 2023, en se qualifiant au dernier carré de la CAN-2022. La sélection algérienne évoluera dans le groupe E au Championnat du monde de la discipline, prévu du 11 au 29 janvier 2023 en Pologne et Suède. Selon le tirage au sort effectué le 2 juillet dernier à l'Orchestre symphonique de la radio nationale polonaise à Katowice (Pologne), l'Algérie évoluera aux côtés de l'Allemagne, du Qatar et de la Serbie. À noter enfin que les rencontres se déroulent dans 9 salles (4 en Pologne et 5 en Suède) du 11 au 29 janvier 2023.