L'Algérie s'apprête à organiser la prestigieuse compétition de la Coupe Davis (Groupe 3 / Zone Afrique) au Tennis club de Bachdjarah (10 au 13 août), avec l'ambition de réaliser une «belle prestation» et déjouer les pronostics devant les ténors du tennis continental. Si des nations comme le Zimbabwe, le Bénin et le Maroc partent favoris pour rafler les tickets d'accession aux play-offs et dominer ce rendez-vous africain, la sélection algérienne sera face à un rude défi pour espérer une distinction ou une place honorable. «19 ans après, l'Algérie accueille de nouveau ce grand rendez-vous (groupe 3, NDLR) du continent africain. J'avoue que la concurrence sera rude et le niveau technique sera élevé entre les pays participants. Nous souhaitons faire une belle prestation et jouer toutes nos chances et pourquoi pas décrocher une accession aux play-offs devant notre public, même si la mission s'annonce compliquée», a indiqué Noujeim Hakimi, chargé du capitanat d'équipe. Et d'enchaîner: «Au classement mondial des pays participants, nous figurons au 7e rang sur les 8 nations participantes. Ça prouve la difficulté de notre mission dans cette nouvelle édition. Nous allons préparer nos joueurs pour donner le maximum sur les courts. Ils sont conscients de la difficulté de la tâche. Il faut prendre en considération tous les détails car ce sont ces petits trucs qui feront la différence.» Selon la même source, la sélection nationale qui prendra part à la nouvelle édition-2022 est composée de: Rayan Ghedjemis, Samir Hamza-Reguig, Toufik Sahtali et Youcef Rihane. Outre l'Algérie, sept autres nations prendront part à ce grand rendez-vous de l'Afrique: Bénin, Côte d'Ivoire, Kenya, Maroc, Mozambique, Namibie et Zimbabwe.