Après avoir battu d'abord les Mauritaniens (4-1), jeudi dernier, et le Mali (1-0), dimanche au stade Mustapha-Tchaker de Blida, la sélection algérienne de football a mis le cap vers la Tunisie où l'attend la sélection tunisienne pour un troisième et dernier match amical, vendredi prochain. Ainsi, le sélectionneur national, Djamel Belmadi et les férus des Verts ont passé des moments très difficiles face à la coriace et surtout très accrocheuse sélection malienne qu'ils ont, certes battu, dimanche dernier, mais ils n'ont vraiment pas convaincu sur le plan du jeu. En effet, avec une équipe complètement remaniée par rapport à celle qui a joué le premier match amical contre la Mauritanie, au vu de son adversaire de dimanche, les redoutables Aigles du Mali, les Fennecs algériens ont déçu, car ils n'ont pas produit ce beau jeu qui a fait d'eux les «maîtres de l'Afrique». En effet, et contrairement au premier test amical face à la Mauritanie où il a aligné un onze largement remanié, le sélectionneur national Djamel Belmadi a incorporé cette fois-ci son équipe type, avec notamment le retour dans les bois de M'bolhi, Bensebaïni, Mandi, et Benlamri en défense, ainsi que Mahrez dans l'animation du jeu. Et justement au vu de l'ensemble du match, si les joueurs de Belmadi ont été méconnaissables en première mi-temps devant de très bons joueurs maliens, maîtres de la récupération des balles, ils ont tenté de se reprendre en seconde mi-temps, mais sans plus. Et c'est ainsi qu'en fin de compte, ils ne se sont contentés que d'un seul malheureux but signé par l'inévitable capitaine Riyad Mahrez, sur un contre.

D'emblée, l'axe défensif algérien met à nu ses manques de concentration et surtout de maîtrise, hormis, Mandi. Benlamri, lui, a vraiment montré que sans compétition et donc sans vraiment un bon temps de jeu, il n'aurait pas dû être aligné. Benlamri qui n'a pas été utilisé par son coach en club de l'Olympique de Lyon, mais qui l'a été par celui des Verts, a bien perdu ses repères. Sa titularisation par Belmadi n'est en réalité que du «social» que celui-ci a appliqué cette fois-ci pour aider Benlamri. D'ailleurs, bien avant d'aborder les deux premiers matchs amicaux contre la Mauritanie et le Mali, Belmadi a bien conseillé à Benlamri de se trouver un autre club où il pourrait bien avoir du temps de jeu. Et aux dernières nouvelles, celui-ci voudrait certainement revenir dans le cham-pionnat saoudien. Cela dit, et pour revenir au match contre le Mali, les Verts étaient vraiment perdus sur le terrain qui a été complètement maîtrisé par les Maliens. Ce qui montre ainsi que le coach des Aigles du Mali a très bien étudié le jeu des Verts. Très agressifs, les Maliens ont monté d'un cran pour porter le danger dans le camp algérien, mais leurs tentatives, procurées, notamment grâce à des coups de pieds arrêtés (30e, 34e), n'ont rien donné. Les joueurs du sélectionneur, Djamel Belmadi, à court de solutions offensives et dominés dans le milieu de terrain, ont échoué à faire sauter le verrou malien. Les visiteurs ont réussi à mettre en difficulté les champions d'Afrique durant les dernières minutes de la première période. Au retour des vestiaires, le Mali s'est montré de nouveau entreprenant et menaçant. El-Bilal Touré (50e) était à deux doigts de voir sa reprise de la tête mourir au fond des filets, face à Raïs M'bolhi, battu. Puis, mettant plus de pression devant, l'Algérie est parvenue à trouver la faille, grâce à Mahrez (57e), servi idéalement par Belaïli, ce dernier a pris à défaut la défense malienne d'une belle passe que Mahrez a bien conclu. Il s'agit du 20e but en sélection pour Mahrez. Touchés dans leur amour-propre, les «Aigles» ont essayé de réagir dans le but d'égaliser, mais leurs tentatives ont échoué devant une défense algérienne qui n'a pas tremblé.

À noter la blessure d'Adam Ounas, entré en cours de jeu (70e), touché à la tête et évacué sur une civière, après un choc aérien avec un défenseur malien. Et heureusement qu'il y a eu plus de peur que de mal pour Ounas qui va mieux. Les Verts ont réussi à préserver leur avantage jusqu'au sifflet final de cette partie qu'ils ont gagnée sans convaincre. Il leur reste donc 4 jours pour préparer leur match en déplacement à Tunis pour y rencontrer la sélection tunisienne et tenter ainsi de préserver leur statut et surtout battre le record d'invincibilité de la Côte d'Ivoire avec 26 matchs sans défaite que les Verts ont bien égalé avec la victoire face au Mali.