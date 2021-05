La sélection algérienne de judo s'est contentée de la quatrième place aux épreuves «par équipes mixtes» des championnats d'Afrique seniors, clôturés, dimanche après-midi, dans la capitale sénégalaise Dakar. La sélection nationale, qui avait terminé à la troisième place des épreuves individuelles, a hérité d'un tirage au sort difficile, car appelée à affronter successivement les deux meilleures nations du tournoi, à savoir le Maroc puis la Tunisie. En effet, reversée dans la Poule «A» et exemptée du premier tour, la sélection algérienne a commencé par passer l'écueil du Maroc en quarts de finale, avant d'échouer face à la Tunisie. Cette dernière, déjà sacrée championne d'Afrique dans les épreuves individuelles, a poursuivi son petit bonhomme de chemin, jusqu'à atteindre la finale, où elle a dominé le Sénégal, pays organisateur de cette 42e édition des championnats d'Afrique seniors, et c'est finalement le Maroc qui a complété le podium. Les épreuves individuelles de ces championnats d'Afrique 2021 ont été disputées jeudi, vendredi et samedi, et la sélection algérienne y avait glané un total de 12 médailles: 3 or, 3 argent et

6 bronze.