Alors que la République démocratique sahraouie figure parmi les Etats membres de l'Union africaine (UA), la Confédération continentale de handball (CAHB), commet une infraction flagrante. En effet, elle a officiellement agréé les villes sahraouies de Laâyoune et Guelmim pour abriter des rencontres de la coupe d'Afrique des nations, prévue du 13 au 23 janvier 2022... au Maroc. Au moment où la Fédération algérienne de handball (FAHB) observe encore un silence mystérieux, nous apprenons que l'Algérie va déclarer forfait, elle qui a déjà dénoncé le choix de ces villes occupées, ce qui s'oppose à la Charte olympique en raison d'un litige géopolitique. L'ancien président de la FAHB, Habib Labane, avait déclaré que la participation algérienne sera tributaire du site des rencontres. Et la CAHB a validé le choix des deux villes, après une visite effectuée par la délégation, conduite par son président, Mansourou Aremou. Jusqu'à ce que nous mettions sous presse, la FAHB n'a encore rien communiqué, mais tout le monde se demande comment elle pourrait envoyer le «Sept» national vers Laâyoune et Guelmim, sachant que le forfait se précise de plus en plus. Un éventuel forfait ne sera pas sans conséquences. Et celles-ci seront lourdes. Manquer un tournoi majeur pour la sélection drivée par Alain Portes va certainement casser sa dynamique. L'article 47 des règlements généraux de la CAHB est clair, net et précis, en effet: «Les équipes qualifiées pour la coupe d'Afrique des nations seniors et qui déclarent forfait de non-participation pour une raison ou une autre, doivent au préalable en informer le secrétariat de la CAHB, 3 mois avant le tirage au sort. Les raisons de leur forfait devront faire l'objet d'un rapport détaillé à la CAHB.» Dans l'article suivant, il est mentionné qu'«en cas de retrait, forfait ou non-parution d'une Equipe nationale à l'occasion d'un championnat d'Afrique des nations seniors, la Fédération concernée doit payer une amende de 20 000 euros». Un forfait pourrait être considéré comme refus délibéré, comme évoqué dans l'article 58: «Une équipe qui refuse, délibérément, de rencontrer une autre pour des raisons extrasportives (exemple: politiques, religieuses, etc.), sanction: pénalité + disqualification, éventuellement expulsion du championnat.» Et d'ajouter dans l'article 59 que «la pénalité de forfait antistatutaire est de 20 000 euros à verser à la CAHB avant la réhabilitation». Financièrement, ça va coûter cher à la FAHB, conduite actuellement par un directoire présidé par l'ancien international, Abdelkrim Bendjemil. Le pire, selon des sources, c'est que la CAHB risque même de priver l'Algérie d'abriter la CAN-2024, sur laquelle les Verts misent pour arracher le billet qualificatif pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, sachant que le vainqueur du tournoi continental bénéficiera du seul billet direct vers le rendez-vous olympique.