La sélection nationale de football A', composée de joueurs locaux, s'est imposée devant la RD Congo 3 à 0 (mi-temps 2-0), en match disputé jeudi soir au stade olympique du 5-Juillet d'Alger, comptant pour la 2e journée du tournoi des quatre nations, organisé en prévision du championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reportée à 2023) en Algérie (8-31 janvier). Les Verts ont trouvé la faille dès la 10e minute de jeu par Bensayah, profitant d'une sortie hasardeuse du portier adverse. Trois minutes plus tard, les Algériens ont fait le break grâce à Benhamouda sur penalty (13e). Après la pause, les Algériens ont donné plus d'ampleur à leur succès en ajoutant un troisième but sur une tête de Benbouali (67e). Il s'agit du deuxième succès de rang pour la sélection algérienne, après celui décroché lundi face au Niger (1-0), lors de la première journée. Dans l'autre match de cette 2e journée disputé un peu plus tôt dans la journée, le Sénégal a disposé du Niger 3-1 au stade Mustapha-Tchaker de Blida. À l'issue de la deuxième journée, l'Algérie s'empare du fauteuil de leader avec 6 points devant le Sénégal et la RDC qui comptent 3 points chacun. Le Niger ferme la marche avec 0 point. Lors de la 3e et dernière journée, les joueurs du sélectionneur Madjid Bougherra affronteront lundi le Sénégal au stade de Blida (20h45), alors que la RDC croisera le fer avec le Niger dimanche à Blida (20h45). Pour préparer ce tournoi, la sélection locale a effectué la semaine dernière un stage à Mostaganem en présence de 30 joueurs. Pour rappel, les coéquipiers d'Ayoub Ghezala (MC Alger), ont disputé en avril dernier deux matchs amicaux face au Togo au stade de Blida. Le premier s'est soldé par un succès des Algériens (1-0) alors que le second s'est terminé sur un score de parité (0-0).