Cinq médailles, dont deux sont en or, deux en argent et une en bronze. Tel est le bilan de la moisson récoltée par les nageurs algériens lors de la deuxième journée de la 5e édition du Championnat arabe de natation qui s'est déroulée au Centre nautique du complexe sportif Miloud-Hadefi d'Oran. En effet, les athlètes Djaouad Syoud et Rania Nafssi ont arraché les deux premières places en réalisant respectivement des tempos 4:19.47 et 4:57.79 sur la course des 400m 4 nages. Toujours dans le même parcours, 400m 4 nages, Ramzi Chouchar et Imane Zitouni ont concrétisé les temps 4:26.47 et 5:03.55 leur ayant permis de se tailler les médailles d'argent alors que l'athlète Nesrine Medjahed s'est taillé la médaille de bronze en réalisant un chrono de 28.24 dans la spécialité du 50m papillon. Lors de la première journée disputée mercredi, les Algériens ont récolté 12 médailles dont 3 or, 3 argent et 6 bronze. Ainsi donc, le nageur algérien, Djaouad Syoud, a fait preuve de ses prouesses dans les bassins en s'adjugeant, dès la première journée du Championnat arabe qui a débuté mercredi à Oran, deux médailles d'or dont une au 200 m 4 nages, des performances qui le poussent à voir grand. Dans sa déclaration, l'athlète a indiqué: «Vu que je n'ai pas fait une préparation spéciale pour ce Championnat arabe, car on venait tout juste de disputer les Jeux méditerranéens (JM), je ne peux qu'être heureux pour la performance que j'ai réalisée au 200 m 4 nages, car moi-même, je suis surpris par le chrono que j'ai fait pour la circonstance (1:58.93)». «Cela m'encourage à voir grand, notamment en vue du prochain Championnat du monde qui demeure mon principal objectif», a-t-il expliqué, lors de la clôture de la journée inaugurale. Réconforté par ses trois médailles, dont une or en 200 m 4 nages, obtenue lors des JM d'Oran (25 juin-6 juillet 2022), le pensionnaire du club français de Nice estime disposer des moyens nécessaires pour aller chercher une grande performance lors du prochain Championnat du monde. Et de poursuivre: «Le fait d'avoir réussi à me maintenir dans le top 12 mondial me permet d'aspirer à améliorer davantage mon classement. Franchement, j'ai tout maintenant pour réussir quelque chose au prochain mondial. Je dois néanmoins m'armer de patience et travailler encore dur pour faire honneur à mon pays.» Outre la médaille d'or qu'il a décrochée au 200 m 4 nages pour le compte de la première journée du Championnat arabe, Syoud a également contribué à la victoire de l'équipe algérienne dans la course des 4x100m nage libre mixte. Il a ajouté que «le plus important dans ce championnat était d'être présent pour offrir à l'Algérie le maximum de médailles».

«Personnellement, j'ai tenu à être présent sans chercher à réaliser de meilleurs chronos, vu qu'on n'a pas effectué une préparation spéciale pour cette compétition. Mais je dois dire qu'on est en train de réaliser de bonnes choses au regard des conditions dans lesquelles nous avons abordé l'épreuve», a-t-il affirmé, soulignant «avoir jusque-là bien représenté l'Algérie sur les scènes nationale, africaine, méditerranéenne et maintenant arabe, et qu'il était temps pour lui de viser plus haut».

Plus de 200 nageurs et nageuses représentant 11 pays prennent part à cette 5e édition du Championnat arabe qui se poursuivra jusqu'au 24 de ce mois, date de la course en eau libre sur une distance de 5 km au niveau de la plage New Beach à Aïn El-Türck.