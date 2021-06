La sélection algérienne de Rugby, versée dans la poule C de la coupe d’Afrique des nations 2022 (CAN-2022), débutera sa campagne continentale à Kampala face au Ghana (14 juillet) avant d’affronter l’Ouganda (18 juillet), a annoncé Rugby Afrique. Pour décrocher une qualification à la phase finale de la CAN-2022 (Top 8), l’Algérie devra occuper l’une des deux premières places de la poule C, dont les rencontres se dérouleront du 10 au 18 juillet à Kampala (Ouganda). Les matchs des trois autres poules (A, B, D) se disputeront à partir du 3 juillet, respectivement, à Windhoek (Namibie), Nairobi (Kenya) et Tunis (Tunisie). Sixième au classement continental, le XV d’Algérie vise une qualification au Mondial-2023 par le biais de la coupe d’Afrique des nations 2022 (CAN-2022) qu’il doit remporter pour accéder au tournoi de qualification au Mondial qui se déroulera en France, où il évoluerait dans le groupe A aux côtés du pays organisateur, de la Nouvelle-Zélande, de l’Italie et du représentant du continent américain.