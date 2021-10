La sélection algérienne de football a sévèrement battu son homologue du Niger, (6-1), hier, au stade Tchaker de Blida, pour le compte de la 3e journée des qualifications du Mondial 2022, en attendant le match retour prévu le 12 du mois en cours à Niamey. Il est encore une fois, désolant de constater que la pelouse du stade Tchaker est toujours en très mauvais état et il y a bien lieu de s'y pencher, sérieusement, pour les matchs à venir de l'EN. Avec ce succès, les Verts restent toujours intouchables en préservant leur invincibilité enregistrant, du coup, leur 30e match sans défaite. Et c'est ainsi qu' ils gardent, en même temps, leur 1ère place de ce groupe «A» des éliminatoires du Mondial où ils se trouvent en compagnie du Burkina Faso et de Djibouti.

Et justement à propos du 2e match de cette poule, le Burkina Faso s'est imposé, face au Djibouti (4-0) au Grand stade de Marrakech (Maroc). Il faut noter que les Nigériens ont joué d'égal à égal, en début de partie où les joueurs du coach, Djamel Belmadi, ont montré une certaine fébrilité et surtout une très mauvaise synchronisation dans les transmissions des balles. Ce qui a fait le bonheur des joueurs du coach français Cavalli qui se sont même permis le luxe de bousculer une défense des Verts mal inspirée.

Et il fallait attendre, presque la demi-heure du jeu, et, plus précisément, la 27e minute, pour assister à l'ouverture du score. Profitant d'un coup franc, le capitaine Riyad Mahrez la botte si magistralement que le gardien de but Kassaly, n'a rien pu faire pour dévier la balle, malgré son beau plongeon.

Les Verts ont ainsi pris les choses en main, mais n'arrivent pas à retrouver leur vrai jeu, celui des passes millimétrées et bien précises, ainsi que la bonne finition. C'est ainsi que les joueurs de la Mena ont pu résister et garder cette courte contre-performance d'un seul but à zéro en faveur des Verts, avant de rejoindre les vestiaires pour la pause citron. Là, il était évident que Belmadi réajusterait ses joueurs et les mette, également, devant leurs responsabilités, face à une équipe du Niger qui a pris quelque peu confiance devant une équipe, championne d'Afrique en titre, certes, mais qui n'a pas montré son véritable jeu. Ainsi, de retour des vestiaires, les Verts entament si bien la partie qu'ils ajoutent un second but, mais c'était par l'intermédiaire du milieu de terrain nigérien, Yousouf Oumarou qui a trompé son propre gardien (47e). Or, 3 minutes plus tard, les joueurs du coach Cavalli réussissent à réduire la marque par Daniel Sosah.

Feghouli et ses compatriotes reprennent le match en main en maîtrisant la balle. Les Verts bénéficient d'un penalty que Mahrez, le capitaine, se fait un plaisir de botter si bien qu'il inscrit le 3e but pour les Verts, à l'heure du jeu. Le match est donc bien maîtrisé par les joueurs du coach Belmadi qui décide finalement d'effectuer pas moins de 5 changements comme le prévoit la réglementation.

La pression des Verts apporte une fois de plus ses bons résultats, puisque Souleymane Zakaria (69e), a également trompé son propre gardien, avant qu'Islam Slimani ne signe un doublé (76e, 88e), et devient ainsi le meilleur buteur de l'EN avec 37 buts.

Ainsi, les Verts terminent cette 3e journée des éliminatoires du Mondial 2022 par un succès, une invincibilité et un record! A l'issue de ces résultats, l'Algérie et le Burkina Faso restent en tête avec 7 points chacun, devant le Niger (3 pts), alors que le Djibouti est lanterne rouge avec 0 point. Lors de la 4e journée, l'Algérie se rendra à Niamey pour défier le Niger, mardi prochain, au stade Seyni-Kountché (17h00), alors que le Burkina Faso accueillera le Djibouti, demain, à Marrakech (17h00). Là, il faut bien faire remarquer, et ce, sans minimiser de la valeur de l'équipe nigérienne, les Verts sont largement supérieurs aux joueurs de la Mena et au retour, Belmadi et ses joueurs devraient confirmer leur supériorité. Enfin rappelons que le 1er du groupe se qualifiera au 3e et dernier tour (barrages) prévu en mars 2022.

Paroles aux coachs

Djamel Belmadi:

«C'était difficile de produire du jeu ce soir. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. C'est un fait. Je ne peux pas changer les choses apparemment. Nous n'étions pas surpris de ce que cette équipe du Niger était capable de proposer. Elle a les capacités à poser des soucis. Nous sommes maintenant avertis. On y va à Niamey avec beaucoup de sérieux et d'ambition. On sait que les conditions climatiques sont compliquées là-bas. Je ne vais pas parler du terrain, c'est un autre sujet. Mardi, il y aura un adversaire qui aura envie de prendre sa revanche. Je ne pense pas qu'ils pourront se qualifier donc ça sera une question d'orgueil.»

Jean-Michel Cavalli:

«Même amoindrie, l'Algérie a montré un haut niveau, ce soir. Avec son potentiel, cette équipe doit aller loin au Mondial. Nous avons réalisé une 1ère mi-temps de référence, mais il faudra être beaucoup plus téméraire et orgueilleux pour montrer un visage plus séduisant. Le plus important sera de corriger nos erreurs, en vue du match à Niamey pour livrer une autre copie. J'avais très peu d'espoirs pour la qualification. Que peut-on espérer obtenir quand on fait des erreurs de ce type face au champion d'Afrique? On ne peut pas lutter contre l'Algérie dans le jeu. Elle a été très efficace devant les buts.»