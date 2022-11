Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderazzak Sebgag a mis en avant, lundi à Constantine, l'importance du public dans la réussite du championnat d'Afrique des nations (CHAN-2022) en Algérie, notamment dans la rentabilisation des efforts déployés par l'Etat s'agissant des préparatifs relatifs à cet important évènement sportif africain. En visite de travail et d'inspection au stade chahid Hamlaoui (Constantine) devant abriter une partie de la compétition du (CHAN) Algérie 2022, le ministre a mis l'accent sur l'importance du rôle du public dans la réussite de cet évènement africain. Appelant la société civile, notamment à sensibiliser le public à ce sujet, Sebgag a estimé que ce volet revêt une importance capitale qui n'est pas moins importante que le chapitre «préparatifs logistiques», appelant le public à créer de l'ambiance et à respecter l'hymne des nations participantes. Le CHAN Algérie 2022 constitue un test pour l'Algérie appelée à passer à la phase d'organisation d'autres évènements de dimension internationale, a considéré le ministre, affirmant que l'Algérie était prête pour demander l'organisation de futurs évènements africains (coupe d'Afrique 2025). S'agissant des préparatifs en cours à Constantine pour abriter les compétitions prévues au titre de ce championnat, Sebgag a indiqué que les autorités locales sont à pied d'oeuvre pour lever le plus vite possible les quelques réserves émises par les commissions d'inspection de la Confédération africaine de football (CAF). Il a dans ce cadre insisté sur l'importance de se conformer aux normes internationales de la qualité et a appelé les autorités locales à accorder de l'importance au volet de l'embellissement et de l'hygiène de la ville et refléter la bonne image de l'Algérie. Au cours de sa visite aux différentes structures du stade chahid Hamlaoui (vestiaires, gradins, salle des journalistes et stades répliques entre autres), le ministre a reçu des précisions sur les préparatifs de cet important rendez-vous sportif.