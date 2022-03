L'Équipe nationale de football des moins de 17 ans (U17) s'est inclinée mardi face à son homologue tunisienne 0-3 (mi-temps: 0-2), en match disputé au stade Omar Benrabah à Dar El-Beïda (Alger), comptant pour la 5e et dernière journée du tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF). Les Tunisiens ont pris les devants en première période en marquant deux buts, coup sur coup, grâce à Yacine Benabdallah (26e) et Rayane Rebiaâ (29e) sur penalty. En seconde mi-temps, la Tunisie a anéanti les espoirs des Verts de revenir dans le match en inscrivant le 3e but par Yacine Boukhris (59e). L'Équipe nationale, dirigée sur le banc par Arezki Remane, a raté complétement sa participation dans cette compétition, en réalisant un triste bilan d'une seule victoire face à la Libye (1-0), un nul devant le Maroc (0-0), et deux défaites devant l'Égypte (1-0) et la Tunisie (3-0). Un peu plus tôt dans la journée, le Maroc a clôturé sa participation en battant la Libye (2-0), grâce à des réalisations signées Seïfeddine Chlaghmou (30e) et Aymen Naïr (68e). Le titre est revenu à l'Égypte, qui a réalisé un parcours sans faute, en alignant quatre victoires en autant de matchs. Les Pharaons ont entamé la compétition en dominant la Tunisie (3-2), avant de battre tour à tour la Libye (4-0), le Maroc (1-0), et l'Algérie (1-0). Au classement final, l'Égypte a terminé largement en tête avec 12 points, devant le Maroc (7 pts), la Tunisie (6 pts), et l'Algérie (4 pts), alors que la Libye ferme la marche avec 0 point. La compétition s'est jouée en mini-championnat, dont les rencontres ont duré 80 minutes. Le premier au classement a été déclaré champion.