La sélection algérienne de tennis de table (messieurs et dames) a remporté la médaille d'or par équipes, en battant le Maroc (3-0), dans le cadre du tournoi de la zone «Afrique du Nord», qualificatif au championnat d'Afrique et au Mondial-2023, organisé vendredi et samedi à Tipasa. La sélection masculine a commencé par battre son homologue tunisienne sur le score de 3 à 2, avant de prendre le dessus sur le Maroc (3-0) et finir face à la Mauritanie par une victoire (3-0). L'Algérie (pays organisateur) a pris part à cet rendez-vous avec un effectif composé de 13 athlètes dont 7 dames.

Les autres sélections qui ont pris part aux compétitions (individuel et par équipes) se présenteront comme suit: la Tunisie (4 garçons - 2 filles), le Maroc (3 g - 3 f.), la Mauritanie (2g - 1f), et l'Egypte (2g - 2 f). Les qualifiés du tournoi de Tipasa, prendront part au championnat d'Afrique prévu du 11 au 18 septembre à la Coupole du complexe olympique du 5 juillet (Alger).