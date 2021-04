Six escrimeurs (3 messieurs et 3 dames) représenteront l'Algérie au Tournoi qualificatif aux jeux Olympiques de Tokyo (trois armes), prévu le 23 avril au Caire (Egypte), a-t-on appris samedi auprès de la Fédération algérienne de la discipline (FAE). Il s'agit d'Akram Bounabi (Sabre), Salim Haroui (Fleuret) et Raphael Berkani (Epée) chez les messieurs, ainsi que de Nora Kahli (Sabre), Meriem Mebarki (Fleuret) et Zebboudj Yousra (Epée) chez les dames. Bounabi et Haroui seront les seuls engagés en seniors, alors que leurs quatre compatriotes concourront en juniors, chacun dans sa spécialité. Quatre parmi ces athlètes ont effectué le déplacement, hier, à partir d'Alger, en transitant par Istanbul, alors que Nora Kahli et Raphael Berkani, qui résident en France, rejoindront l'équipe au Caire, sans passer par Alger. La délégation algérienne sera conduite par le directeur technique Billel Hadi, assisté des entraîneurs Nassim Islam Bernaoui, Farid Bennour et Anis Hemmami. La sélection algérienne a effectué une dernière séance d'entraînement samedi au Centre sportif féminin de Ben Aknoun (Alger), avant de passer des tests de dépistage contre le coronavirus (PCR), suivant les mesures sanitaires en vigueur.