L’Algérie prendra part aux championnats d’Afrique Open de natation, qui débutent, aujourd’hui, à Accra (Ghana), avec 5 nageurs, dont l’objectif sera de prendre des places sur les podiums de leurs spécialités respectives et améliorer leurs chronos, en prévision des Mondiaux en décembre. Conduite par les chefs de file de la natation algérienne, Oussama Sahnoune et Amel Melih, qui ont pris part aux Jeux Olympiques de Tokyo, l’équipe algérienne est composée aussi de Ramzi Chouchar, Jaouad Syoud et Abdellah Ardjoune. La 14e édition des championnats d’Afrique Open (messieurs et dames), prévue initialement à Durban en Afrique du Sud en avril 2020, a été reportée à cause de la pandémie de Covid-19.